Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире «Футбольного клуба»

Комментатор и ведущий Василий Уткин сдержал обещание, данное им после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

В соперники «Краснодару» достался «Байер». Уткин заявил, что сбреет бороду, если российская команда выйдет в 1/8 финала.

Краснодарцы дважды сыграли вничью: 0:0 – дома и 1:1 – на выезде, и за счет выездного гола прошли дальше.

Сегодня на канале Уткина в YouTube вышел новый выпуск его передачи «Футбольный клуб». Комментатор побрился в его эфире.

В 1/8 финала ЛЕ «Краснодар» встретится с «Валенсией».