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    Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире «Футбольного клуба»

    Комментатор и ведущий Василий Уткин сдержал обещание, данное им после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

    В соперники «Краснодару» достался «Байер». Уткин заявил, что сбреет бороду, если российская команда выйдет в 1/8 финала.

    Краснодарцы дважды сыграли вничью: 0:0 – дома и 1:1 – на выезде, и за счет выездного гола прошли дальше.

    Сегодня на канале Уткина в YouTube вышел новый выпуск его передачи «Футбольный клуб». Комментатор побрился в его эфире.

    В 1/8 финала ЛЕ «Краснодар» встретится с «Валенсией».

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    25.02.2019 18:44
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 7 марта 2019, 00:08

      бороду... хэх..... щитина алкаша.....

      на мудях брей бороду! угарнее будет!

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 2 марта 2019, 11:07

      Молодец ,Утя.
      Во-первых похудел на граммы.))
      Во-вторых ,был похож на ,,Аллах Акбара,,)))
      Теперь живи спокойно.....

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 26 февраля 2019, 09:02

      Да кому нужна твоя борода.

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 25 февраля 2019, 23:02

      Алкаш

      -1
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно--- http://tok.pw/menblog

      -6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 февраля 2019, 21:33

      Нос утиный бы еще обрезал, чтобы глупости не шепелявить.

      2
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      Рейтинг: +17

      fan Armenii 25 февраля 2019, 21:27

      Молодец Вася!!!! Респект))

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      Рейтинг: +6913

      батог 25 февраля 2019, 21:20

      Вася !!!!!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 21:17

      Ну Уткин хайпанул теперь)))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 21:16

      Ставь на "Валенсию" свой язык.

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