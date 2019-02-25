The Times: Зидан не хочет тренировать «Челси»

Хороший вариант для МЮ, вот честно хороший! Но хочется чтобы Сульшеру дали пару сезонов
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Челси», сообщает The Times.
По сведениям издания, французский специалист предпочитает возглавить «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». При этом наиболее желаемым вариантом продолжения карьеры он выбрал возвращение в «старую синьору».
- Зидан покинул «Реал» в мае 2018 года и с тех пор является безработным.
- «Челси» рассматривает вариант с увольнением Маурицио Сарри после череды провальных результатов.