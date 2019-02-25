The Times: Зидан не хочет тренировать «Челси»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Челси», сообщает The Times.

По сведениям издания, французский специалист предпочитает возглавить «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». При этом наиболее желаемым вариантом продолжения карьеры он выбрал возвращение в «старую синьору».