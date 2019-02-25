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    The Times: Зидан не хочет тренировать «Челси»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Челси», сообщает The Times.

    По сведениям издания, французский специалист предпочитает возглавить «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». При этом наиболее желаемым вариантом продолжения карьеры он выбрал возвращение в «старую синьору».

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2018 года и с тех пор является безработным.
    • «Челси» рассматривает вариант с увольнением Маурицио Сарри после череды провальных результатов.

    Источник: The Times

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    25.02.2019 11:20
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 февраля 2019, 19:50

      Хороший вариант для МЮ, вот честно хороший! Но хочется чтобы Сульшеру дали пару сезонов

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 16:22

      Зидан хочет воссоединиться с Роналду в "Юве" и ещё с несколькими игроками из "Реала", чтобы попытаться и с "Юве" добиться победы в ЛЧ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 16:01

      Если Ювентус не пройдет Атлетико ,то это будет для команды неудачей. Вот тут и могут сменить Аллегри на Зидана.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 25 февраля 2019, 14:08

      Не выдержал конкуренции со Слуцкером.

      0
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      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Леха из Твери 25 февраля 2019, 14:36

      Иди в тверь

      0
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 25 февраля 2019, 13:39

      патамушта арабы не любят евреев

      2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 12:54

      И правильно делает что не хочет

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2019, 12:46

      И я надеюсь что Зидан не дурак и не пойдёт на понижение в блювентус

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > dinar7777dinar 25 февраля 2019, 13:13

      После Реала любой клуб понижение.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > александр п 25 февраля 2019, 13:17

      В точку прям

      2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 13:21

      Ну смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны трофеев, то да. А если со стороны саморазвития - нет. В реале зидан ничего не делал. Просто типо контролировал и смотрел как деньги реала побеждают лч. Все. Никакого саморазвития. А пойти в другой клуб, придумать тактику свою, построить крупкую команду и тд - это уже не понижение имхо

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SarJr 25 февраля 2019, 13:28

      Ну так то да.

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > SarJr 25 февраля 2019, 13:50

      бедные сити и псж.. денег не хватает, чтобы тоже посмотреть как их клубы побеждают в лч.. .эх.. не туда бабки вкладывают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SarJr 25 февраля 2019, 14:20

      при чем реал тот состав же практически был наигран еще анчеллоти !

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2019, 12:44

      Ещё бы то )))) кто такое дно тренировать будет ))))

      4
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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 25 февраля 2019, 12:37

      Зидан хочет в Ювентус, потому что там Роналду! Без Роналду, Зизу боится! Повторюсь он не тренер, он пассажир!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Игорь1980 25 февраля 2019, 13:17

      Пассажир не может выиграть столько трофеев за 3 года

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Игорь1980 25 февраля 2019, 14:21

      ну в плане тактики ничего нового Зидан не принес в Реал они играли в то что еще наиграл карло анчеллоти. НО то как мотивировал игроков Зидан и что он им говорил принесло не мало пользы в игру Реала.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 февраля 2019, 11:57

      Но Ювентуса дела как бы ,совсем неплохо идут лидируют с отрывом,,,нахера бы им менять тренера?????

      2
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ > slavutiq70 25 февраля 2019, 12:14

      Внутренний чемпионат не в счет, если Юве не дойдет хотя бы до полуфинала ЛЧ, то тогда стоит подумать о смене тренера.

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      Рейтинг: +28

      mikenseen > slavutiq70 25 февраля 2019, 12:15

      Так и у МЮ вроде дела налаживаются и Сульшером довольны,атмосфера в команде наладилась

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > FRZZ 25 февраля 2019, 12:21

      Далёко не факт что в ЛЧ,,,Юве с Зиданом будет лучше,,,,

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > slavutiq70 25 февраля 2019, 12:45

      ))))) аллегри физрук кроме как купленный сериал ювентус снова ничего не возьмёт .

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > slavutiq70 25 февраля 2019, 12:59

      Зидану тоже с этими командами нечего светит

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