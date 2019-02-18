Моуринью: «Я могу представить, что тренирую в Лиге 1»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был на матче Лиги 1 между «Лиллем» и «Монпелье». Португалец поделился мнением о работе в чемпионате Франции.

«Я могу представить, что тренирую в Лиге 1. Я работал в четырех странах. Мне нравится знакомиться с новыми культурами. Поработать в новом чемпионате было бы фантастическим опытом.

Сейчас я спокоен, я живу со своей семьей, друзьями и надеюсь получить возможность вернуться в футбол», – сказал Моуринью в эфире beIN Sports

Моуринью покинул «МЮ» в середине декабря 2018 года.