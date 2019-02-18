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    Моуринью: «Я могу представить, что тренирую в Лиге 1»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был на матче Лиги 1 между «Лиллем» и «Монпелье». Португалец поделился мнением о работе в чемпионате Франции.

    «Я могу представить, что тренирую в Лиге 1. Я работал в четырех странах. Мне нравится знакомиться с новыми культурами. Поработать в новом чемпионате было бы фантастическим опытом.

    Сейчас я спокоен, я живу со своей семьей, друзьями и надеюсь получить возможность вернуться в футбол», – сказал Моуринью в эфире beIN Sports

    Моуринью покинул «МЮ» в середине декабря 2018 года.

    Источник: Sky Sports

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    18.02.2019 02:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 15:29

      Как только появятся хорошие варианты Моуринью возьмется за дело. А пока ему спешить некуда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 18 февраля 2019, 13:51

      Ну да, если тухель провалится, то псж спокойно может позвать мавра. Другие клубы и не интересны ему и не потянут его требования имхо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 18 февраля 2019, 08:36

      Монако значит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 18 февраля 2019, 08:30

      Интуиция мне подсказывает, что "фантастический опыт и знакомство с новыми культурами" Жозе будет вскоре получать в культурной столице России. А заодно с фанатастическим опытом получит фантастический контракт. Не для того он приезжал на днях в Россию, чтобы только плюхнуться на ж**у в Балашихе на лёд))) Неспроста всё это...

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