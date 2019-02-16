Главные новости дня. Прошла церемония прощания с Салой, в машину жены Икарди бросили камень

В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Салой.
Товарищеский матч. Гол Эрнандеса принес ЦСКА ничью в матче с «Ньюкаслом».
В машину жены Икарди бросили камень. Внутри находились дети.
УЕФА рассмотрит дело об умышленной желтой карточке Кондогбиа.
Calciomercato: «Ювентус» и «Интер» обсудили возможный трансфер Икарди.
Marca: «Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала».
Рыболовлев нашел замену Васильеву на пост вице-президента «Монако».
Calciomercato News: ЦСКА и «Локомотив» претендуют на полузащитника «Ромы» Чорича.