Рыболовлев нашел замену Васильеву на пост вице-президента «Монако»

Рыбалка продолжается
Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев определился c помощником. Российский бизнесмен Олег Петров будет назначен новым вице-президентом монегасков.
На этом посту он сменит Вадима Васильева, который покинул пост на этой неделе.
Петров ранее не работал в футболе, но он долгое время дружит с владельцем «Монако» и имеет опыт проведения крупных сделок.
Основными причинами отставки Васильева являются неудачное выступление команды в текущем сезоне и большие финансовые потери.
- 53-летний Васильев работал в «Монако» с 2013 года. Он начинал спортивным директором клуба, но в том же году его назначили на пост вице-президента.
- После 24 туров чемпионата Франции «Монако» занимает 18-е место в таблице.
- В октябре в отставку был отправлен главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Команду принял Тьерри Анри, но португалец был возвращен на должность через три месяца.