Рыболовлев нашел замену Васильеву на пост вице-президента «Монако»

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев определился c помощником. Российский бизнесмен Олег Петров будет назначен новым вице-президентом монегасков.

На этом посту он сменит Вадима Васильева, который покинул пост на этой неделе.

Петров ранее не работал в футболе, но он долгое время дружит с владельцем «Монако» и имеет опыт проведения крупных сделок.

Основными причинами отставки Васильева являются неудачное выступление команды в текущем сезоне и большие финансовые потери.