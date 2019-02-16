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    Рыболовлев нашел замену Васильеву на пост вице-президента «Монако»

    Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев определился c помощником. Российский бизнесмен Олег Петров будет назначен новым вице-президентом монегасков.

    На этом посту он сменит Вадима Васильева, который покинул пост на этой неделе.

    Петров ранее не работал в футболе, но он долгое время дружит с владельцем «Монако» и имеет опыт проведения крупных сделок.

    Основными причинами отставки Васильева являются неудачное выступление команды в текущем сезоне и большие финансовые потери.

    • 53-летний Васильев работал в «Монако» с 2013 года. Он начинал спортивным директором клуба, но в том же году его назначили на пост вице-президента.
    • После 24 туров чемпионата Франции «Монако» занимает 18-е место в таблице.
    • В октябре в отставку был отправлен главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Команду принял Тьерри Анри, но португалец был возвращен на должность через три месяца.

    Источник: L’Équipe

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    16.02.2019 10:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2019, 14:59

      Рыбалка продолжается

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 16 февраля 2019, 13:29

      Васильев увлёкся распродажей игроков,так как ему процент от сделок шёл.И возомнил ,что разбирается в футболе.А все успехи судя по всему с Жардимом были связаны.

      2
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 февраля 2019, 11:27

      Олег Борисович выведет Монако на высокий уровень.

      -1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 16 февраля 2019, 11:26

      Петров , Башаров тоже где то рядом будет )

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2019, 11:17

      Д.Рыболовлев подтверждает, что футбол, это бизнес и назначает вице-
      президентом Монако бизнесмена для проведения крупных сделок.
      Решением футбольных вопросов будут заниматься другие специалисты,
      разбирающиеся в футболе.

      2
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > vladimir-7 16 февраля 2019, 12:34

      Да это уже давно ни для кого не секрет) Это видно, что Рыболовлев хорошо зарабатывает на продаже молодых футболистов.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 февраля 2019, 11:01

      Ключевые слова здесь - не работал в футболе. То есть куча времени уйдет на адаптацию. Хороший бизнесмен не равно хорошему футбольному функционеру. Да и потом "проведение крупных сделок" - мутный опыт работы. Деньги что-ли помогал Рыбе отмывать? Васильев сделал наряду с Жардимом это Монако. Одного уже отечественный "предприниматель" выгнал, стало только хуже, пришлось возвращать. А теперь посмотрим, насколько принципиален он будет в отношении Васильева.

      1
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Viper for CSKA 16 февраля 2019, 12:34

      Может, тоже месяца через 3 вернётся и Монако в следующем году чемпионами станут. В Лиге 2.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > MrNao1 16 февраля 2019, 13:34

      Что бы понять ,что он там заработал,нужно подсчитать сколько он за эти годы вложил в команду.Может оказаться ,что там убыток.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 16 февраля 2019, 10:22

      Свято место пусто не бывает,но Рыбкин остаётся верен только членам нашей банды. И правильно,ибо они организуют бизнес по понятным принципам.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Агасфер 16 февраля 2019, 11:19

      ...и не будут крысятничать.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 10:16

      Рыболовлеву нужен свой человек в клубе, а в футболе там есть кому разбираться и без них.

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