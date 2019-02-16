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    Товарищеский матч. Гол Эрнандеса принес ЦСКА ничью в матче с «Ньюкаслом»

    ЦСКА продолжает подготовку ко второй части сезона в чемпионате России.

    Товарищеская встреча с «Ньюкаслом» завершилась со счетом 1:1. В составе английского клуба забил нападающий Хосе Саломон Рондон. За армейцев отличился форвард Абель Эрнандес.

    Товарищеский матч.

    Ньюкасл Юнайтед (Англия) – ЦСКА (Россия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рондон, 16; 1:1 – Эрнандес, 41.

    • Команда Виктора Гончаренко завершит сбор матчами с «Картахеной» (19 февраля) и «Уфой» (23 февраля).
    • Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • Матчи чемпионата возобновятся в марте.

    Источник: Бомбардир

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    16.02.2019 15:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +695

      fan-man 17 февраля 2019, 00:11

      Ещё и выходов 1 на 1 на свои ворота армейцы несколько раз выдавали

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2019, 16:38

      Игра ЦСКА не понравилась, игра вялая, много неточных передач, не сыгранность игроков и слабая игра в нападении. Правильную оценку
      даст только тренер, так как он поставил игрокам задачу на игру.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 16 февраля 2019, 16:09

      Так получилось не удалось из-за работы посмотреть матч, если можно краткая оценка состояния команды в физике и тактике. спасибо.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > zritelx 16 февраля 2019, 19:31

      Первый тайм Ньюкасл играл основой и полтайма очень мощно давил армейцев, что даже выйти из обороны толком не могли. Потом вроде разыгрались и даже к концу тайма забили гол. Во втором тайме Бенитес выставил резерв и игра стала вялой, в исполнениии обеих команд. Во втором тайме Обл-я-кова пробовали наигрывать крайним защитником вместо Щенникова - смотрелся не очень. Очень много было брака в передачах Ахметова и Бистровича.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Lester84 16 февраля 2019, 19:57

      Все-таки нам пока тяжело с физикой и мобильностью в футболе с АПЛ сравниваться.

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