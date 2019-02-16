Товарищеский матч. Гол Эрнандеса принес ЦСКА ничью в матче с «Ньюкаслом»

ЦСКА продолжает подготовку ко второй части сезона в чемпионате России.

Товарищеская встреча с «Ньюкаслом» завершилась со счетом 1:1. В составе английского клуба забил нападающий Хосе Саломон Рондон. За армейцев отличился форвард Абель Эрнандес.

Товарищеский матч.

Ньюкасл Юнайтед (Англия) – ЦСКА (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рондон, 16; 1:1 – Эрнандес, 41.