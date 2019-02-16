Товарищеский матч. Гол Эрнандеса принес ЦСКА ничью в матче с «Ньюкаслом»

Ещё и выходов 1 на 1 на свои ворота армейцы несколько раз выдавали
ЦСКА продолжает подготовку ко второй части сезона в чемпионате России.
Товарищеская встреча с «Ньюкаслом» завершилась со счетом 1:1. В составе английского клуба забил нападающий Хосе Саломон Рондон. За армейцев отличился форвард Абель Эрнандес.
Товарищеский матч.
Ньюкасл Юнайтед (Англия) – ЦСКА (Россия) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Рондон, 16; 1:1 – Эрнандес, 41.
- Команда Виктора Гончаренко завершит сбор матчами с «Картахеной» (19 февраля) и «Уфой» (23 февраля).
- Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
- Матчи чемпионата возобновятся в марте.