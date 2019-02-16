Marca: «Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала»

«Валенсия» может выкупить у «Вильярреала» права на полузащитника Дениса Черышева. Сейчас игрок находится в аренде в валенсийском клубе.

По информации Marca, валенсийцы собираются выкупить игрока за 7 миллионов евро. Сообщается, что игра Черышева нравится главному тренеру «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль. Если игрок получит серьезную травму или выдаст серию из неудачных матчей, то ситуация может измениться и клуб не будет активировать опцию выкупа.