Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Marca: «Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала»

    «Валенсия» может выкупить у «Вильярреала» права на полузащитника Дениса Черышева. Сейчас игрок находится в аренде в валенсийском клубе.

    По информации Marca, валенсийцы собираются выкупить игрока за 7 миллионов евро. Сообщается, что игра Черышева нравится главному тренеру «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль. Если игрок получит серьезную травму или выдаст серию из неудачных матчей, то ситуация может измениться и клуб не будет активировать опцию выкупа.

    • В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 27 матчей во всех турнирах.
    • Он забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2019 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:17

      Его игра стала более привлекательна. Нет ничего удивительного что Валенсия его подпишет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 17 февраля 2019, 08:22

      Да, высококлассный игрок. Это потому что воспитывался изначально не в рпл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2019, 23:07

      Марселино, видно, не дурак, успехов Денису!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 16 февраля 2019, 22:02

      Хороший парень и футболист качественный ,удачи Ден!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 16 февраля 2019, 21:41

      Переходит туда сюда постоянно в два этих клуба) ну в валенсии ему получше, да и сама валенсия не в заднице хотя бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 21:22

      В "Валенсии" у Дениса идёт всё путём. Есть доверие тренера и игра. Пора уже играть ему, по арендам достаточно поездил и поиграл.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 февраля 2019, 21:02

      Смешная цена для Дениски, дороже стоит. Бревна тут у нас и то дороже покупают

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11