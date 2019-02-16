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    Calciomercato: «Ювентус» и «Интер» обсудили возможный трансфер Икарди

    «Интер» близок к продаже нападающего Мауро Икарди в «Ювентус», сообщает Calciomercato.

    По информации издания, президент туринского клуба Андреа Аньелли вчера пригласил вице-президента миланцев Хавьера Дзанетти в ресторан. Считается, что главной темой разговора был переход 25-летнего аргентинца.

    Информация об итогах разговора отсутствует.

    • 13 февраля сообщалось о том, что клуб лишил 25-летнего Икарди капитанской повязки.
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, решение связано в том числе с отсутствием у форварда лидерских качеств.
    • 15 февраля журналист Валер Де Маджо сообщил, что Икарди договорился о переходе в «Ювентус».

    Источник: Calciomercato

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    16.02.2019 15:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 17:24

      Если этот трансфер произойдёт, то Икарди и его семье будет не просто жить в Италии. Там отмороженных тиффози предостаточно. Возможно Испания лучший вариант для них.

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 16 февраля 2019, 16:55

      Вряд ли "Интер" захочет усилить конкурента.

      0
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      Рейтинг: +151

      rerih 16 февраля 2019, 16:42

      Не ожидал от кэпа, хотя какой он кэп...вот Дзанетти был и остается кэпом...!

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 16 февраля 2019, 15:44

      Утка

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