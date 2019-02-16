Calciomercato: «Ювентус» и «Интер» обсудили возможный трансфер Икарди

«Интер» близок к продаже нападающего Мауро Икарди в «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По информации издания, президент туринского клуба Андреа Аньелли вчера пригласил вице-президента миланцев Хавьера Дзанетти в ресторан. Считается, что главной темой разговора был переход 25-летнего аргентинца.

Информация об итогах разговора отсутствует.