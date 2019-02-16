Calciomercato: «Ювентус» и «Интер» обсудили возможный трансфер Икарди

Если этот трансфер произойдёт, то Икарди и его семье будет не просто жить в Италии. Там отмороженных тиффози предостаточно. Возможно Испания лучший вариант для них.
«Интер» близок к продаже нападающего Мауро Икарди в «Ювентус», сообщает Calciomercato.
По информации издания, президент туринского клуба Андреа Аньелли вчера пригласил вице-президента миланцев Хавьера Дзанетти в ресторан. Считается, что главной темой разговора был переход 25-летнего аргентинца.
Информация об итогах разговора отсутствует.
- 13 февраля сообщалось о том, что клуб лишил 25-летнего Икарди капитанской повязки.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, решение связано в том числе с отсутствием у форварда лидерских качеств.
- 15 февраля журналист Валер Де Маджо сообщил, что Икарди договорился о переходе в «Ювентус».