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    В машину жены Икарди бросили камень. Внутри находились дети

    В субботу утром неизвестные бросили камень в автомобиль Ванды Нары, жены нападающего «Интера» Мауро Икарди.

    Аргентинка ехала с детьми в районе «Сан Сиро». По информации Football Italia, никто не пострадал.

    13 февраля сообщалось о том, что клуб лишил 25-летнего Икарди капитанской повязки. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, решение связано в том числе с отсутствием у форварда лидерских качеств.

    15 февраля журналист Валер Де Маджо сообщил, что Икарди договорился о переходе в «Ювентус».

    • Икарди – воспитанник «Барселоны».
    • Перешел в миланский клуб в июле 2013 года из «Сампдории» за 13 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах.
    • Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    16.02.2019 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 февраля 2019, 16:34

      Италия , как и все южные страны,похожа ..., лучше уж Эстония или Финляндия.

      -1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 16 февраля 2019, 15:32

      Если камни бой начался,ему надо валить,а то камни превратиться в гранату

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 февраля 2019, 14:15

      Жена Икарди конечно ТП, но совершенный поступок очень низкий, просто дно

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