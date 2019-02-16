В машину жены Икарди бросили камень. Внутри находились дети

Италия , как и все южные страны,похожа ..., лучше уж Эстония или Финляндия.
В субботу утром неизвестные бросили камень в автомобиль Ванды Нары, жены нападающего «Интера» Мауро Икарди.
Аргентинка ехала с детьми в районе «Сан Сиро». По информации Football Italia, никто не пострадал.
13 февраля сообщалось о том, что клуб лишил 25-летнего Икарди капитанской повязки. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, решение связано в том числе с отсутствием у форварда лидерских качеств.
15 февраля журналист Валер Де Маджо сообщил, что Икарди договорился о переходе в «Ювентус».
- Икарди – воспитанник «Барселоны».
- Перешел в миланский клуб в июле 2013 года из «Сампдории» за 13 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах.
- Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов.