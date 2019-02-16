В машину жены Икарди бросили камень. Внутри находились дети

В субботу утром неизвестные бросили камень в автомобиль Ванды Нары, жены нападающего «Интера» Мауро Икарди.

Аргентинка ехала с детьми в районе «Сан Сиро». По информации Football Italia, никто не пострадал.

13 февраля сообщалось о том, что клуб лишил 25-летнего Икарди капитанской повязки. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, решение связано в том числе с отсутствием у форварда лидерских качеств.

15 февраля журналист Валер Де Маджо сообщил, что Икарди договорился о переходе в «Ювентус».