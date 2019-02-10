Главные новости дня. Головин зарабатывает в «Монако» 225 тысяч в месяц, Агуэро стал лучшим бомбардиром «Сити» в АПЛ

Паредес: «Игроки «ПСЖ» помогают мне вписаться в команду. Скоро нас ждет важный матч с «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» в матче с «Фенербахче» в Стамбуле поддержат более двух тысяч болельщиков.

Ломовицкий: «Крышу от большой зарплаты мне не снесет».

Впервые в истории еврокубков на матчи назначены видеоассистенты судей.

Головин зарабатывает в «Монако» 225 тысяч евро в месяц. Это седьмой показатель в клубе.

RMC: Кавани, как и Неймар, пропустит первый матч с «Манчестер Юнайтед» и может не сыграть в ответном.

«Челси» опустился на шестое место в таблице, «Манчестер Сити» стал первым. Агуэро стал лучшим бомбардиром «Сити» в АПЛ и догнал Ширера по числу хет-триков, а Зинченко отдал две голевые передачи.