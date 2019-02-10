Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» опустился на шестое место в таблице, «Сити» стал первым

    «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (6:0). Команда Хосепа Гвардиолы набрала 65 очков и поднялась на первое место в таблице.

    У «Ливерпуля», который теперь идет вторым, игра в запасе.

    «Челси» после этой встречи опустился на шестое место, уступив пятую строчку «Арсеналу». У обеих команд по 50 очков, но «Арсенал» по разнице забитых и пропущенных мячей обошел команду Маурицио Сарри.

    «Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2019 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 10 февраля 2019, 21:21

      Джорджинио,и Игуаина(мешок говна), Рюдегера и Сарри вон из команды!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11