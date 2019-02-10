«Челси» опустился на шестое место в таблице, «Сити» стал первым

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (6:0). Команда Хосепа Гвардиолы набрала 65 очков и поднялась на первое место в таблице.

У «Ливерпуля», который теперь идет вторым, игра в запасе.

«Челси» после этой встречи опустился на шестое место, уступив пятую строчку «Арсеналу». У обеих команд по 50 очков, но «Арсенал» по разнице забитых и пропущенных мячей обошел команду Маурицио Сарри.

«Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны