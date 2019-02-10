Впервые в истории еврокубков на матчи назначены видеоассистенты судей

Стали известны судейские назначения на два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник, 12 февраля, сыграют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Встречу в поле обслужит итальянец Даниэле Орсато. В роли видеоассистентов выступят Марко Гуида и Массимилиано Иррати.

Параллельно в Риме будут играть «Рома» и «Порту». Главный судья – голландец Данни Маккели. Видеоассистенты — Пол ван Букел и Камфус Йохем.