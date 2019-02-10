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    Впервые в истории еврокубков на матчи назначены видеоассистенты судей

    Стали известны судейские назначения на два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник, 12 февраля, сыграют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    Встречу в поле обслужит итальянец Даниэле Орсато. В роли видеоассистентов выступят Марко Гуида и Массимилиано Иррати.

    Параллельно в Риме будут играть «Рома» и «Порту». Главный судья – голландец Данни Маккели. Видеоассистенты — Пол ван Букел и Камфус Йохем.

    • Ранее УЕФА анонсировал введение VAR.
    • Никогда ранее система видеопомощи в еврокубках не использовалась.
    • В таких чемпионатах, как Примера и Серия А, VAR уже функционирует.

    Источник: УЕФА

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    10.02.2019 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 10 февраля 2019, 15:53

      Грядет шмон....
      VAR это,как новые деньги - привыкание,ошибки в расчетах - пройдет время и все недовольные угомонятся......
      )))) Будут выпускать фальшивые ,не....не бабки, а VARы)))

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