Впервые в истории еврокубков на матчи назначены видеоассистенты судей

Грядет шмон....
VAR это,как новые деньги - привыкание,ошибки в расчетах - пройдет время и все недовольные угомонятся......
)))) Будут выпускать фальшивые ,не....не бабки, а VARы)))
Стали известны судейские назначения на два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник, 12 февраля, сыграют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Встречу в поле обслужит итальянец Даниэле Орсато. В роли видеоассистентов выступят Марко Гуида и Массимилиано Иррати.
Параллельно в Риме будут играть «Рома» и «Порту». Главный судья – голландец Данни Маккели. Видеоассистенты — Пол ван Букел и Камфус Йохем.
- Ранее УЕФА анонсировал введение VAR.
- Никогда ранее система видеопомощи в еврокубках не использовалась.
- В таких чемпионатах, как Примера и Серия А, VAR уже функционирует.