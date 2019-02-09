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    УЕФА анонсировал дебют системы VAR в Лиге чемпионов

    Со второй половины еврокубкового сезона система VAR будет введена в Лиге чемпионов с 1/8 финала. Пресс-служба УЕФА анонсировала нововведение.

    Система видеофиксации также будет задействована в бакинском финале Лиги Европы УЕФА в мае 2019 года, финальной стадии Лиги наций УЕФА, который пройдет летом в Португалии, финальной стадии молодежного Евро-2019 в Италии, а также в Суперкубке УЕФА-2019.

    • Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году.
    • Систему опробовали на клубном ЧМ-2016, КК-2017 и ЧМ-2018 в России, а также VAR давно востребована в национальных кубках.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    09.02.2019 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 9 февраля 2019, 11:17

      Как бы в шутку замечу ,
      России VAR не нужон,
      России НАВАР нужон.
      И Боооольшооой.....Судьи,тренера,чиновники.....у всех семьи,зряплаты махонькие..
      ну и тому подобное))))

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