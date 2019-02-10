Паредес: «Игроки «ПСЖ» помогают мне вписаться в команду. Скоро нас ждет важный матч с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, как проходит его адаптация во французской команде. В субботу аргентинец сыграл в матче с «Бордо», выйдя на замену на 59-й минуте.

«В последние дни у меня не было игровой практики. Но в матче с «Бордо» я чувствовал себя хорошо. Прошло не очень много времени с моего перехода в «ПСЖ». Одноклубники помогают вписаться в команду.

Нас ожидает очень важный матч против «Манчестер Юнайтед». Мы сделаем все, чтобы подготовиться к нему наилучшим образом, – сказал Паредес.