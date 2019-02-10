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    Паредес: «Игроки «ПСЖ» помогают мне вписаться в команду. Скоро нас ждет важный матч с «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, как проходит его адаптация во французской команде. В субботу аргентинец сыграл в матче с «Бордо», выйдя на замену на 59-й минуте.

    «В последние дни у меня не было игровой практики. Но в матче с «Бордо» я чувствовал себя хорошо. Прошло не очень много времени с моего перехода в «ПСЖ». Одноклубники помогают вписаться в команду.

    Нас ожидает очень важный матч против «Манчестер Юнайтед». Мы сделаем все, чтобы подготовиться к нему наилучшим образом, – сказал Паредес.

    • Паредес перешел в «ПСЖ» этой зимой из «Зенита».
    • Сумма трансфера составила около 45 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    10.02.2019 11:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:16

      Ему надо быть капитаном ПСЖ.

      1
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      Рейтинг: +9

      lernfly 10 февраля 2019, 13:22

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 10 февраля 2019, 12:07

      С Бордо всем хорошо...
      особенно утром..

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > Алехсбургер. 10 февраля 2019, 15:11

      За хорошим обедом вообще супер! Иногда даже водки не хочется.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > DOCTOR PENALTY 10 февраля 2019, 17:22

      Ну,уж не до такого...))))

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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > shinnik 10 февраля 2019, 19:28

      Наверно, я погорячился...

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