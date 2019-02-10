Головин зарабатывает в «Монако» 225 тысяч в месяц. Это седьмой показатель в клубе

Издание L’Équipe опубликовало размер зарплат футболистов «Монако». Полузащитник Александр Головин занял в списке седьмое место. Больше всех в команде получает форвард Радамель Фалькао.

1. Радамель Фалькао — € 750 тыс. в месяц;

2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс;

3. Камил Глик — € 290 тыс;

4. Стеван Йоветич — € 280 тыс;

5. Маркуш Лопеш — € 280 тыс;

6. Джибриль Сидибе — € 240 тыс;

7. Александр Головин — € 225 тыс;

8. Насер Шадли — € 215 тыс;

9. Даниэль Субашич — € 190 тыс;

10. Налдо — € 170 тыс.