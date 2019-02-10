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    Головин зарабатывает в «Монако» 225 тысяч в месяц. Это седьмой показатель в клубе

    Издание L’Équipe опубликовало размер зарплат футболистов «Монако». Полузащитник Александр Головин занял в списке седьмое место. Больше всех в команде получает форвард Радамель Фалькао.

    1. Радамель Фалькао — € 750 тыс. в месяц;

    2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс;

    3. Камил Глик — € 290 тыс;

    4. Стеван Йоветич — € 280 тыс;

    5. Маркуш Лопеш — € 280 тыс;

    6. Джибриль Сидибе — € 240 тыс;

    7. Александр Головин — € 225 тыс;

    8. Насер Шадли — € 215 тыс;

    9. Даниэль Субашич — € 190 тыс;

    10. Налдо — € 170 тыс.

    • Головин выступает за «Монако» с прошлого года.
    • В текущем сезоне Лиги 1 россиянин провел 15 матчей, забил один мяч и сделал результативный пас.
    • «Монако» в Лиге 1 идет в зоне вылета.

    Источник: L’Équipe

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    10.02.2019 15:58
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 10 февраля 2019, 22:06

      Ну футбол - это уже бизнес , так же как многое , деформация ценностей и заслуг достигла максимума , но не апогея ((( . Есть много областей знаний и практик гораздо более полезных для человечества чем шоу и спорт бизнес , но увы " не раскрученных " ((( . Как сказал сатирик ( Задорнов , вечная память ) - " бабло решет все " , или " все в этом мире из-за баб или из-за бабок " и это увы " сермяжная правда " (((

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2019, 19:58

      это для начала для разгона вот 10 штук забьёт после Фабрегаса будет

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 18:00

      Фалькао и Фабрегас выделяются.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 10 февраля 2019, 18:24

      Здрасьте вам, Понравились мои вирши?
      Пора начать мне уже зарабатывать на этом. )))
      Тема безграничная ....только ляпи себе)))

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 10 февраля 2019, 18:41

      Привет Леш! Ты всегда зришь в корень. Мне вспомнился почему то "Прожектор перестройки" ,который выявлял узкие места.

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 10 февраля 2019, 18:53

      Я и есть ваш ,,Прожектор перестройки,,)))))))))
      Мне то из-за бугра просче ,чем вам правду-матку резать!
      Голосуйте за меня! Я ваш Царь в изгнании))))))

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 10 февраля 2019, 19:22

      Леша ,мне твои мысли близки по духу. Пусть они иногда и такие резкие.

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 10 февраля 2019, 19:54

      И на том спасибо. А резко потому,что душа болит,а сердце плачет......И кстати,мой отец ,царствие небесное,боевой офицер ,не за то воевал...и родом он с Волги....поэтому я и не шучу.
      Дома тоже сталкиваюсь ,иногда, с таким г. ,что разтерзать охота..да ну ладно,все это разговор в пользу бедных(((

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 17:43

      Любителям считать чужие деньги неплохо бы интересоваться и налоговым законодательством. В Монако нет налога на физических лиц для иностранных граждан.

      4
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 18:34

      Княжество Монако. Отюда и плясать надо. Капитализьм с человеческим лицом.
      А теперь обратим свой взгляд на Княжество Московии: оброки,откаты,закаты,келейщина,мздоимство, ж.лизание ,футболисты-уголовники.....Почему Князь Московский и Всея Руси не хочет ничего менять....нравится такая жисть?

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 10 февраля 2019, 18:57

      У Жванецкого : " Хорошо менять ничего не меняя, но мы будем". Сейчас буду смотреть Мансити-Челси , а потом женский гандбол Оденсе-Ростов, поговорить времени нет.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 19:17

      А я и так все сказал. Приятного просмотра.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 10 февраля 2019, 17:30

      Да это фигня даже по сравнению с РПЛ, некоторые и больше получают, но все равно сидят на банке

      8
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 10 февраля 2019, 17:26

      А отрабатывать когда будут?
      PS....эх,хорошо быть футболистом ,пить шампанское со свистом,
      табуретками кидатся ,морду бить и обзываться(кокоша).....)))

      2
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 10 февраля 2019, 16:52

      Вот не пойму, за что ему столько платить?

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 февраля 2019, 16:51

      Любопытно, за что товарищ Йоветич получает больше Сидибе, Субашича и Головина.

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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 10 февраля 2019, 16:51

      всего лишь 2.7 млн в год)) в РФ это так, среднячок для российского паспорта. У нас Мамаев 2.4 получает, а его дружочек по СИЗО - 3.3.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 февраля 2019, 16:49

      На сколько я помню он уже два забил?!

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