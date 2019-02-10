Головин зарабатывает в «Монако» 225 тысяч в месяц. Это седьмой показатель в клубе

Ну футбол - это уже бизнес , так же как многое , деформация ценностей и заслуг достигла максимума , но не апогея ((( . Есть много областей знаний и практик гораздо более полезных для человечества чем шоу и спорт бизнес , но увы " не раскрученных " ((( . Как сказал сатирик ( Задорнов , вечная память ) - " бабло решет все " , или " все в этом мире из-за баб или из-за бабок " и это увы " сермяжная правда " (((
Издание L’Équipe опубликовало размер зарплат футболистов «Монако». Полузащитник Александр Головин занял в списке седьмое место. Больше всех в команде получает форвард Радамель Фалькао.
1. Радамель Фалькао — € 750 тыс. в месяц;
2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс;
3. Камил Глик — € 290 тыс;
4. Стеван Йоветич — € 280 тыс;
5. Маркуш Лопеш — € 280 тыс;
6. Джибриль Сидибе — € 240 тыс;
7. Александр Головин — € 225 тыс;
8. Насер Шадли — € 215 тыс;
9. Даниэль Субашич — € 190 тыс;
10. Налдо — € 170 тыс.
- Головин выступает за «Монако» с прошлого года.
- В текущем сезоне Лиги 1 россиянин провел 15 матчей, забил один мяч и сделал результативный пас.
- «Монако» в Лиге 1 идет в зоне вылета.