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    «Зенит» в матче с «Фенербахче» в Стамбуле поддержат более двух тысяч болельщиков

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» на трибунах стадиона «Шюкрю Сарачоглу» ожидается более двух тысяч петербургских болельщиков.

    Вместимость арены в Стамбуле составляет чуть более 50 тысяч зрителей. По правилам УЕФА гостевая квота равна пяти процентам – то есть около 2400 билетов. Их большая часть уже выкуплена.

    Матч «Фенербахче» – «Зенит» состоится 12 февраля. Начало встречи – в 20:55 по московскому времени.

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
    • «Фенербахче» занимает 13-е место в чемпионате Турции.
    • Ответная игра команд пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2019 13:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:20

      Хорошая поддержка.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2019, 16:52

      штрафом теперь не отделаются думаю будут и санкции УЕФА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 10 февраля 2019, 15:57

      Да там по городу на экскурсиях каждодневно болтается в 10 раз больше людей из Питера. Это вообще не вопрос выбрать 2500. Один город одна команда.

      А гниломясные опарыши, и у нас водятся.Корюшка на них отлично берет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 февраля 2019, 14:09

      2000))))) вы что ржете)))))

      -2
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