«Зенит» в матче с «Фенербахче» в Стамбуле поддержат более двух тысяч болельщиков

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» на трибунах стадиона «Шюкрю Сарачоглу» ожидается более двух тысяч петербургских болельщиков.

Вместимость арены в Стамбуле составляет чуть более 50 тысяч зрителей. По правилам УЕФА гостевая квота равна пяти процентам – то есть около 2400 билетов. Их большая часть уже выкуплена.

Матч «Фенербахче» – «Зенит» состоится 12 февраля. Начало встречи – в 20:55 по московскому времени.