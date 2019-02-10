Агуэро стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в АПЛ

«Манчестер Сити» принимает «Челси» в матче 26-го тура АПЛ с (4:0, перерыв). Форвард «Сити» Серхио Агуэро забил два гола, теперь на его счету 159 мячей в чемпионате Англии.

Это лучший показатель в истории «Манчестер Сити». Агуэро обошел Эрика Брука и Томми Джонсона (у обоих по 158 голов).