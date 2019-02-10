Агуэро стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в АПЛ

От сегодняшней игры Агуэро мы просто а..ели!
«Манчестер Сити» принимает «Челси» в матче 26-го тура АПЛ с (4:0, перерыв). Форвард «Сити» Серхио Агуэро забил два гола, теперь на его счету 159 мячей в чемпионате Англии.
Это лучший показатель в истории «Манчестер Сити». Агуэро обошел Эрика Брука и Томми Джонсона (у обоих по 158 голов).
- Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.
- В ноябре он стал лучшим бомбардиром клуба по голам во всех турнирах.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.