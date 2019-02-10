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    Агуэро стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в АПЛ

    «Манчестер Сити» принимает «Челси» в матче 26-го тура АПЛ с (4:0, перерыв). Форвард «Сити» Серхио Агуэро забил два гола, теперь на его счету 159 мячей в чемпионате Англии.

    Это лучший показатель в истории «Манчестер Сити». Агуэро обошел Эрика Брука и Томми Джонсона (у обоих по 158 голов).

    • Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.
    • В ноябре он стал лучшим бомбардиром клуба по голам во всех турнирах.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Squawka

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    10.02.2019 20:04
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2019, 22:58

      От сегодняшней игры Агуэро мы просто а..ели!

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