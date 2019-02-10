RMC: Кавани, как и Неймар, пропустит первый матч с «Манчестер Юнайтед» и может не сыграть в ответном

Шанс у мю будет .
Информационный ресурс RMC Sport располагает сведениями, что нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Причина – травма.
Через окружение уругвайца журналисты выяснили, что под вопросом участие Кавани и в ответной встрече. Она состоится 6 марта.
- В матче в Манчестере точно не сыграет другой форвард «ПСЖ» Неймар.
- Матч с «МЮ» пройдет во вторник, 12 февраля.
- Самый результативный форвард парижан в сезоне Лиги 1 – Килиан Мбаппе.