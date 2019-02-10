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    RMC: Кавани, как и Неймар, пропустит первый матч с «Манчестер Юнайтед» и может не сыграть в ответном

    Информационный ресурс RMC Sport располагает сведениями, что нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Причина – травма.

    Через окружение уругвайца журналисты выяснили, что под вопросом участие Кавани и в ответной встрече. Она состоится 6 марта.

    • В матче в Манчестере точно не сыграет другой форвард «ПСЖ» Неймар.
    • Матч с «МЮ» пройдет во вторник, 12 февраля.
    • Самый результативный форвард парижан в сезоне Лиги 1 – Килиан Мбаппе.

    Источник: RMC Sport

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    10.02.2019 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2019, 17:30

      Шанс у мю будет .

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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > dinar7777dinar 10 февраля 2019, 18:25

      с сульшером они велики при отсутствии неймара к тому же когда был маур думал ну хоть как нибудь пройти сейчас есть уверенность что пройдем

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