RMC: Кавани, как и Неймар, пропустит первый матч с «Манчестер Юнайтед» и может не сыграть в ответном

Информационный ресурс RMC Sport располагает сведениями, что нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Причина – травма.

Через окружение уругвайца журналисты выяснили, что под вопросом участие Кавани и в ответной встрече. Она состоится 6 марта.