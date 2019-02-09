Кавани может пропустить матч с «МЮ» в Лиге чемпионов из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 с «Бордо» (1:0) и был заменен в перерыве. Игрок может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Главный тренер парижан Томас Тухель прокомментировал ситуацию.

«Нужно ждать. У меня нет хороших новостей. Я честно не знаю, сможет ли он сыграть. Да, это беспокоит. У нас нет другого Эди, как нет и другого Неймара», – сказал Тухель.