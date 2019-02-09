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    Кавани может пропустить матч с «МЮ» в Лиге чемпионов из-за травмы

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 с «Бордо» (1:0) и был заменен в перерыве. Игрок может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Главный тренер парижан Томас Тухель прокомментировал ситуацию.

    «Нужно ждать. У меня нет хороших новостей. Я честно не знаю, сможет ли он сыграть. Да, это беспокоит. У нас нет другого Эди, как нет и другого Неймара», – сказал Тухель.

    • Матч с «МЮ» пройдет о вторник, 12 февраля.
    • В этой встрече из-за травмы не сыграет форвард Неймар.

    Источник: BBC

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    09.02.2019 23:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 14:55

      Потеря таких ключевых игроков ,всегда будет проблемой для любой команды.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 февраля 2019, 01:15

      Упс!А вот это проблема.p.s.Они что сговорились?Что за падеж?

      0
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