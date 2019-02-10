Ломовицкий: «Крышу от большой зарплаты мне не снесет».

Интересно, а какая у него сейчас зарплата в Спартаке?
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий заверил, что он адекватно относится к деньгам, приходящим ему в качестве зарплаты. Футболисту 21 год.
«Думаю, крышу от большой зарплаты мне не снесeт. Даже не думаю, а точно. Рядом есть родные и близкие, которые предупредят и одeрнут в нужный момент», – сказал спартаковец.
- Игрок выступает за первую команду красно-белых с прошлого года.
- В текущем сезоне РПЛ Ломовицкий провел девять матчей.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.