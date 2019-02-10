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    Ломовицкий: «Крышу от большой зарплаты мне не снесет»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий заверил, что он адекватно относится к деньгам, приходящим ему в качестве зарплаты. Футболисту 21 год.

    «Думаю, крышу от большой зарплаты мне не снесeт. Даже не думаю, а точно. Рядом есть родные и близкие, которые предупредят и одeрнут в нужный момент», – сказал спартаковец.

    • Игрок выступает за первую команду красно-белых с прошлого года.
    • В текущем сезоне РПЛ Ломовицкий провел девять матчей.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.02.2019 14:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 февраля 2019, 00:39

      Интересно, а какая у него сейчас зарплата в Спартаке?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 10 февраля 2019, 21:22

      1500€ В месяц и хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2019, 19:49

      правильно что одёргивают родные ведь далеко ходить не надо 2-е уже сидят и крышу чинят

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Полная Канистра 10 февраля 2019, 19:58

      Так прохудилась..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:32

      Игрок высокого класса в любом случае будет получать хорошую зарплату. Совершенствуйся Александр и тогда это будет как само собой разумеющееся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 февраля 2019, 16:51

      Ты, главное, чиновников стулом по голове не бей, а остальное можно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 10 февраля 2019, 15:36

      мы будем следить за тобой, если что, крышу починим))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 февраля 2019, 15:34

      Все относительно..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 10 февраля 2019, 15:29

      Ломовицкий: «Крышу от большой зарплаты мне не снесет».
      Лишь бы платили.))

      6
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2019, 15:05

      Желательно, чтобы ещё твоей подруге не снесло, как Глушаковой, последствия сам знаешь какие весёлые.

      10
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