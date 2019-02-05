Месси — в заявке «Барселоны» на полуфинал Кубка Испании с «Реалом», Дембеле — вне списка

Пресс-служба «Барселоны» объявила в твиттере заявку команды на матч 1/2 финала Кубка Испании против «Реала».

В число 19 футболистов вошел нападающий Лионель Месси, который 4 февраля повредил мышцу бедра, но позже тренировался с командой.

«Бомбардир» со ссылкой на Mundo Deportivo писал, что 31-летний аргентинец сам решит, сыграет ли с мадридским клубом.

Матч состоится завтра, 6 февраля, на «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.