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    Месси — в заявке «Барселоны» на полуфинал Кубка Испании с «Реалом», Дембеле — вне списка

    Пресс-служба «Барселоны» объявила в твиттере заявку команды на матч 1/2 финала Кубка Испании против «Реала».

    В число 19 футболистов вошел нападающий Лионель Месси, который 4 февраля повредил мышцу бедра, но позже тренировался с командой.

    «Бомбардир» со ссылкой на Mundo Deportivo писал, что 31-летний аргентинец сам решит, сыграет ли с мадридским клубом.

    Матч состоится завтра, 6 февраля, на «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    05.02.2019 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 6 февраля 2019, 09:26

      Forca Barca!

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