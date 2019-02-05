Месси тренируется в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня провел тренировку в общей группе каталонской команды.

Аргентинец получил травму в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2). Вчера форвард пропустил тренировочные занятия.

Завтра, 6 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Игра пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.