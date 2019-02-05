Месси тренируется в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

3:1 Я Так Думаю!!!...,а вот если "театр для интриги", то ХЗ.)
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня провел тренировку в общей группе каталонской команды.
Аргентинец получил травму в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2). Вчера форвард пропустил тренировочные занятия.
Завтра, 6 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Игра пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.
- В этом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 20 матчах Примеры.
- Контракт футболиста с каталонской командой рассчитан до лета 2021 года.