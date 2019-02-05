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    Месси тренируется в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня провел тренировку в общей группе каталонской команды.

    Аргентинец получил травму в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2). Вчера форвард пропустил тренировочные занятия.

    Завтра, 6 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Игра пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    • В этом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 20 матчах Примеры.
    • Контракт футболиста с каталонской командой рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    05.02.2019 20:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +575

      Mark68 6 февраля 2019, 15:30

      3:1 Я Так Думаю!!!...,а вот если "театр для интриги", то ХЗ.)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 14:49

      Возможно выйдет не в старте.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 февраля 2019, 10:54

      Вообще было понятно сразу, что вся эта история с травмой преувеличена. Не колено, не голеностоп, не разрыв... Месси при его уровне способен не перегрузиться и выдать максимум возможного для себя в конкретный день для команды. Другое дело - окажется ли этого достаточно.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 5 февраля 2019, 21:50

      Не знаю с Месси это будет просто ХХХ лучше без Месси но с Другой..он справится с такой ролью ..как никак уже показывал что без Месси в команде он намного стабильнее

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 февраля 2019, 21:17

      Месси и Дембеле готовятся к игре с Реалом тут такая принципиальная игра, что и на костылях выйдут. )))

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 21:09

      Вот и славненько. Хорошей охоты, Барса!!!

      3
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