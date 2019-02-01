Главные новости дня. «Реал» встретится с «Барселоной в полуфинале Кубка Испании, Катар выиграл Кубок Азии

Ингасон стал игроком ПАОКа.

Жемалетдинов мог перейти в СПАЛ.

«Рубин» и «Зенит» согласовали трансфер Азмуна.

Украинский журналист обозвал Ракицкого из-за перехода в «Зенит».

Арест Кокорина и Мамаева может быть продлен.

Батшуайи перешел в «Кристал Пэлас» на правах аренды.

«Тоттенхэм» не купил ни одного игрока за год и вошел в историю.

Феллайни покинул «Манчестер Юнайтед».

В полуфинале Кубка Испании «Реал» и «Барселона» сыграют между собой.

Катар выиграл у Японии в финале Кубка Азии.