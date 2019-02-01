Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «Реал» встретится с «Барселоной в полуфинале Кубка Испании, Катар выиграл Кубок Азии

    Ингасон стал игроком ПАОКа.

    Жемалетдинов мог перейти в СПАЛ.

    «Рубин» и «Зенит» согласовали трансфер Азмуна.

    Украинский журналист обозвал Ракицкого из-за перехода в «Зенит».

    Арест Кокорина и Мамаева может быть продлен.

    Батшуайи перешел в «Кристал Пэлас» на правах аренды.

    «Тоттенхэм» не купил ни одного игрока за год и вошел в историю.

    Феллайни покинул «Манчестер Юнайтед».

    В полуфинале Кубка Испании «Реал» и «Барселона» сыграют между собой.

    Катар выиграл у Японии в финале Кубка Азии.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2019 21:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 2 февраля 2019, 10:59

      Можно обратить внимание на нападающего сборной Катара Алмоеза~Али,парню всего 22 года забил 9 мячей в 7 матчах на турнире,думаю скоро перейдет в хороший клуб,щас в Катаре мяч гоняет)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11