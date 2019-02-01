Главные новости дня. «Реал» встретится с «Барселоной в полуфинале Кубка Испании, Катар выиграл Кубок Азии

Можно обратить внимание на нападающего сборной Катара Алмоеза~Али,парню всего 22 года забил 9 мячей в 7 матчах на турнире,думаю скоро перейдет в хороший клуб,щас в Катаре мяч гоняет)
Ингасон стал игроком ПАОКа.
Жемалетдинов мог перейти в СПАЛ.
«Рубин» и «Зенит» согласовали трансфер Азмуна.
Украинский журналист обозвал Ракицкого из-за перехода в «Зенит».
Арест Кокорина и Мамаева может быть продлен.
Батшуайи перешел в «Кристал Пэлас» на правах аренды.
«Тоттенхэм» не купил ни одного игрока за год и вошел в историю.
Феллайни покинул «Манчестер Юнайтед».
В полуфинале Кубка Испании «Реал» и «Барселона» сыграют между собой.
Катар выиграл у Японии в финале Кубка Азии.