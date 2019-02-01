Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Чемпионат»: СПАЛ зимой рассматривал кандидатуру Жемалетдинова

    По информации «Чемпионата», нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов мог оказаться в Серии А в зимнее трансферное окно.

    Россиянином интересовался СПАЛ. В итоге клуб из Феррары приобрел у «Партизана» Марко Янковича и отказался от кандидатуры Жемалетдинова, так как имел в своем составе только одно свободное место для футболиста, не имеющего паспорта ЕС.

    Жемалетдинов – воспитанник академии железнодорожников.

    • В 2016 году 22-летний игрок перешел из московского клуба в «Рубин», но спустя два года вернулся обратно.
    • В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 10 матчей и забил один гол.
    • Контракт Жемалетдинова с красно-зелеными рассчитан до июля 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2019 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 15:12

      Немного надо ещё дома пообтесаться, хотя по возрасту уже пора..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11