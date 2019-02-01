«Чемпионат»: СПАЛ зимой рассматривал кандидатуру Жемалетдинова

По информации «Чемпионата», нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов мог оказаться в Серии А в зимнее трансферное окно.

Россиянином интересовался СПАЛ. В итоге клуб из Феррары приобрел у «Партизана» Марко Янковича и отказался от кандидатуры Жемалетдинова, так как имел в своем составе только одно свободное место для футболиста, не имеющего паспорта ЕС.

Жемалетдинов – воспитанник академии железнодорожников.