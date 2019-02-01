«Чемпионат»: СПАЛ зимой рассматривал кандидатуру Жемалетдинова

Немного надо ещё дома пообтесаться, хотя по возрасту уже пора..
По информации «Чемпионата», нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов мог оказаться в Серии А в зимнее трансферное окно.
Россиянином интересовался СПАЛ. В итоге клуб из Феррары приобрел у «Партизана» Марко Янковича и отказался от кандидатуры Жемалетдинова, так как имел в своем составе только одно свободное место для футболиста, не имеющего паспорта ЕС.
Жемалетдинов – воспитанник академии железнодорожников.
- В 2016 году 22-летний игрок перешел из московского клуба в «Рубин», но спустя два года вернулся обратно.
- В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 10 матчей и забил один гол.
- Контракт Жемалетдинова с красно-зелеными рассчитан до июля 2023 года.