Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Украинский журналист: «Когда Ракицкий сфотографировался с футболкой «Зенита», меня чуть не вывернуло. Столько людей погибло от российских пуль...»

    Украинский журналист Дмитрий Гордон очень негативно отнесся к переходу центрального защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в «Зенит».

    Между Россией и Украиной напряженные политические отношения из-за ситуации с Крымом и конфликта на Донбассе.

    «На мой взгляд, это очень грустная история. То, что Ракицкий позволял себе такие пророссийские взгляды… В конце концов, свободный человек, за это не преследуют уголовно, не стреляют. Когда он сфотографировался с зенитовской футболкой, на которой написано «Россия», меня чуть не вывернуло, я вам честно скажу. Я не могу на это смотреть. Я не хочу осуждать Ракицкого, не суди, да не судим будешь. Мне просто так отвратительно…

    Столько людей погибло от российских пуль, от российских снарядов, от россиян. Россияне его родной Донецк, в котором он играл, забрали. Он не может выходить на поле прекрасного стадиона «Шахтера». Донецкий аэропорт, за который погибло столько наших ребят, лучший украинский аэропорт, полностью разрушили. А он стоит с футболкой «Россия» и позирует. Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или я не знаю… Черт с припаянной башкой. Черт. Просто черт.

    В сборную не надо хоть его приглашать. Это его свобода, я же не призываю, чтобы ему что-то плохо сделали. Нет. Я говорю, что лично мне он плюнул в душу, стоя с футболкой «Россия». Тем, кто погибли, на могилы их плюнул, если могилы остались. Стране своей… Ты же за сборную Украины выходил, цвета Украины защищал. Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь вообще за эти сраные миллионы? Я испытываю отвращение к Ракицкову, чувство брезгливости. Мне плохо физически от того, что я это вижу. Парень, который пел гимн Украины, защищал цвета Украины, может позировать с самодовольной ухмылкой с футболкой, где написано «Россия». Или он одноклеточный, или он негодяй. Третьего не дано», – сказал Гордон в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

    • Ракицкий перешел в «Зенит» в начале этой недели.
    • По информации СМИ сумма сделки составила 10 миллионов евро.
    • Защитник подписал контракт до лета 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона в год.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2019 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии160
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      sajra 2 февраля 2019, 16:36

      ***** хохловский ты дмитрий гордон..................................

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 2 февраля 2019, 15:22

      Ублюдок - это ты и вся ваша банда которая развязала Гражданскую войну на Украине!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 21:06

      Тебе бы, болезный, историю подучить. Можешь посмотреть документы или хотя бы ролики на ютубе, кто развязал гражданскую войну.
      Хотя ты у нас весь из себя демократ, правдe} знаешь только ты, а несогласные - ватники, было и совки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 февраля 2019, 12:46

      я б наверное понял позицию Украины и даже принял,если б не бойня в Одессе и героизация бандеровцев...3 млн украинцев работают в России,а прицепились к одному Ракицкому...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Вот оно чё Михалыч 2 февраля 2019, 20:19

      Чечня была субъектом РФ. В Одессе граждане Украины зверски убили своих сограждан при полном попустительстве власти, под улюлюканье толпы, никакой России там не было, никакие российские граждане там не участвовали. Просто украинцы убили украинцев. Как в ВОВ, только тогда они белорусов сожгли. А тут уже до своих добрались. И, опять же: никаких русских, никакой войны. Взяли и сожгли.
      Бойня? А больницу тоже армия РФ захватила?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 16:08

      да,это позор навсегда для тех людей,которые допустили эту войну и жертвы в России...но разговор был об Украине и Одессе...я во многом понимаю и принимаю,всё,что там происходит,но убийство и глумление над трупами - это не по человечески и вне разума...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 18:18

      и много,как Вы называете, сепары,постреляли народу?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 18:25

      видимо,никого,если не знаете...а в Доме профсоюзов - 48,в т.ч.женщины и один несовершеннолетний...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 21:04

      Чо не 3 миллиона-то, не скромничай.
      А сколько там убили русских - ты посчитал, умник?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Вот оно чё Михалыч 4 февраля 2019, 20:38

      дак ты не ответил, сколько "сепары" настреляли "бандеровцев" ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Вот оно чё Михалыч 4 февраля 2019, 23:18

      уважаемый, поливая в полуавтоматическом режиме из калаша по толпе очень сложно убить только одного человека )) но тебе это сложно понять - у тебя проблемы с адекватным восприятием )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > Вот оно чё Михалыч 5 февраля 2019, 10:17

      да такое же гавно как и у киселева. между нами отличие лишь в том, что ты в свое гавно веришь ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Вот оно чё Михалыч 6 февраля 2019, 00:55

      Папе своему советы давай, если он у тебя есть (С)
      В отличии от вас, пи...болов, я там был. И все ваши открытия и разоблачения видел своими глазами, а не на страницах тырнета.
      Дебил ты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 2 февраля 2019, 11:46

      Ни фига тут горячие споры развернулись!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 2 февраля 2019, 10:24

      Гордон тот еще популист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Dudinka-krasnoff 2 февраля 2019, 05:33

      От газа российского блевать не охота?чёт посмотрел фото гордона,чуть сам не блеванул

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 10:29

      Пиши правильно Россия! Россияне!Российский! Украина за газ до сих пор должна!Сколько наворовали!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 13:31

      Ну этот вопрос ещё открыт!
      Суд снижает поставку в 10 раз , а цену оставляет прежней!
      Развод чистой воды. и всем известно почему и кто заинтересован в этом конфликте.
      https://otr-online.ru/blogs/blog-internet-redakcii-otr/chto-nuzhno-znat-o-konflikte-gazproma-i-naftogaza-ukrainy-167.html

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 13:52

      Так тебе не здесь , а на старо-славянском сайте свои знания показывать надо.
      Таперача , шибко.... все эти слова я слышал и бабушка моя так гутарила.
      Времена меняются и речь соответственно , хотим мы этого или нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Вот оно чё Михалыч 5 февраля 2019, 00:17

      Вот понесло- "косую в баню".У тебя с головой порядок?))) Давай ещё тут частушки запой на старо-славянском))) Вообще завязывай чушь нести.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Вот оно чё Михалыч 5 февраля 2019, 07:57

      Даже если не русский тебя это не должно волновать.
      Глупейший аргумент, кстати говоря.Не интересно.Давай уже переключись на другую тему.А то чё то тебя заклинило.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Вот оно чё Михалыч 6 февраля 2019, 00:34

      По-русски ты хоть понимаешь? Не интересно с тобой вести диалог.Честно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 2 февраля 2019, 00:58

      завидуй молча недобитый нацик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 февраля 2019, 00:41

      Ракитцкому надо надеть футболку: ФУТБОЛ ВНЕ ПОЛИТИКИ!!!! а Зениту и фанатам поддержать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 > petrucho-spb 2 февраля 2019, 02:50

      После таких слов журналиста, на футболке добавить надпись: УКРАИНА НЕ СТРАНА!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > ivany4 3 февраля 2019, 10:40

      Не путай страна и государство. Страна Украина есть, а как государство....без комментариев . В России тоже были времена такие.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 > petrucho-spb 3 февраля 2019, 10:47

      Может быть Родина и государство не стоит путать??))
      Государство - РФ, государство - Украина, государство - Израиль, и т.д.
      А если серьезно, то за такие слова, Ракицкий мог бы и привлечь к ответу журналиста. Или он должен был обидеться только за спорт, а идиота пропустить мимо ушей???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > ivany4 3 февраля 2019, 11:04

      Да Родина и Страна.Ты же не можешь назвать Украину Родина?
      А как страна она существует и народ там есть.Я не хочу спорить об этом. Многие украинцы переживают за свою Родину, как и мы Россияне за свою.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 февраля 2019, 00:36

      Не судит он,а что ты делаешь???Пыль в глаза не надо пускать!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 февраля 2019, 00:12

      Дмитрий Гордон удавился бы за эти сраные миллионы Ракицкого, да не дают. Какие то сраные подачки кидают, мелочевку, за эти статейки ему, мля! Что, у пиндосов бабосы закончились. Так закрыли бы обойную фабрику и напечатали еще!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11