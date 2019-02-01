Украинский журналист: «Когда Ракицкий сфотографировался с футболкой «Зенита», меня чуть не вывернуло. Столько людей погибло от российских пуль...»

Украинский журналист Дмитрий Гордон очень негативно отнесся к переходу центрального защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в «Зенит».

Между Россией и Украиной напряженные политические отношения из-за ситуации с Крымом и конфликта на Донбассе.

«На мой взгляд, это очень грустная история. То, что Ракицкий позволял себе такие пророссийские взгляды… В конце концов, свободный человек, за это не преследуют уголовно, не стреляют. Когда он сфотографировался с зенитовской футболкой, на которой написано «Россия», меня чуть не вывернуло, я вам честно скажу. Я не могу на это смотреть. Я не хочу осуждать Ракицкого, не суди, да не судим будешь. Мне просто так отвратительно…

Столько людей погибло от российских пуль, от российских снарядов, от россиян. Россияне его родной Донецк, в котором он играл, забрали. Он не может выходить на поле прекрасного стадиона «Шахтера». Донецкий аэропорт, за который погибло столько наших ребят, лучший украинский аэропорт, полностью разрушили. А он стоит с футболкой «Россия» и позирует. Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или я не знаю… Черт с припаянной башкой. Черт. Просто черт.

В сборную не надо хоть его приглашать. Это его свобода, я же не призываю, чтобы ему что-то плохо сделали. Нет. Я говорю, что лично мне он плюнул в душу, стоя с футболкой «Россия». Тем, кто погибли, на могилы их плюнул, если могилы остались. Стране своей… Ты же за сборную Украины выходил, цвета Украины защищал. Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь вообще за эти сраные миллионы? Я испытываю отвращение к Ракицкову, чувство брезгливости. Мне плохо физически от того, что я это вижу. Парень, который пел гимн Украины, защищал цвета Украины, может позировать с самодовольной ухмылкой с футболкой, где написано «Россия». Или он одноклеточный, или он негодяй. Третьего не дано», – сказал Гордон в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».