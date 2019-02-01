«Тоттенхэм» – единственная команда АПЛ, не совершившая ни одного перехода с прошлой зимы

У Тоттенхэма есть хорошие игроки за которыми уже начали охотится.
«Тоттенхэм» второе трансферное окно подряд отказывается от покупок, став тем самым единственным клубом АПЛ, без фактического усиления состава за последний год.
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— SPORF (@Sporf) 31 января 2019 г.
- Последний переход лондонцев состоялся зимой прошлого года – «шпоры» приобрели Лукаса Моуру у «ПСЖ» за 28,4 миллиона евро.
- По оценкам transfermarkt.de, общая стоимость состава «Тоттенхэма» составляет 801,5 миллиона евро.
- Клуб находится на третьей строчки чемпионата Англии.