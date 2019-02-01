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    «Тоттенхэм» – единственная команда АПЛ, не совершившая ни одного перехода с прошлой зимы

    «Тоттенхэм» второе трансферное окно подряд отказывается от покупок, став тем самым единственным клубом АПЛ, без фактического усиления состава за последний год.

    • Последний переход лондонцев состоялся зимой прошлого года – «шпоры» приобрели Лукаса Моуру у «ПСЖ» за 28,4 миллиона евро.
    • По оценкам transfermarkt.de, общая стоимость состава «Тоттенхэма» составляет 801,5 миллиона евро.
    • Клуб находится на третьей строчки чемпионата Англии.

    Источник: Твиттер SPORF

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    01.02.2019 06:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 18:39

      У Тоттенхэма есть хорошие игроки за которыми уже начали охотится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 09:20

      Если в летнее ТО продадут Эриксена ( он не хочет продлевать контракт ), то уже придётся делать покупки и "шпорам".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 1 февраля 2019, 08:25

      Нарушают законы физики...молодцы!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Stilgray 1 февраля 2019, 09:51

      Круто конечно, но до законов физики еще далеко) Может они бомбу готовят к лету )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > ItalianFootball 1 февраля 2019, 11:53

      грамотный подход к трансферной политике, наверное, трансфер ради трансфера не в их интересах!)

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 1 февраля 2019, 08:01

      еще и в ЛЧ попадут.

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > talgatnurzhanov2006 1 февраля 2019, 09:52

      Смотрю на аватар и думаю рано ты своих похоронил.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 07:57

      Ну опять чемпионами не будут.. Апл Нельзя так выиграть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 февраля 2019, 07:27

      Это их дело, в руководстве всё же не сплошь дураки сидят.
      Наши "аналитики" в начале сезона в один голос твердили, что отсутствие трансферов у ТТХ летом - это всё, это провал, им вообще ничего не светит в этот раз. Ну и? Где эти гении со своей аналитикой сейчас? ТТХ идёт не хуже прошлого сезона. А вот у кого проблемы, так это у Челси, непонятно чего ждать в итоге от МЮ.

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