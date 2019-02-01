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    «Спорт-Экспресс»: Азмун сегодня может перейти в «Зенит». Клубы согласовали трансфер за 12 миллионов

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун сегодня может стать игроком «Зенита».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы близки к окончательной договоренности. В общей сложности трансфер может обойтись петербуржцам в 12 миллионов евро.

    • Азмун выступает за «Рубин» с лета 2017 года. До этого он защищал цвета казанцев с 2012-го по 2016 год [сезон-2015/16 провел в аренде в «Ростове»].
    • В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2019 14:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +379

      o33uk 2 февраля 2019, 14:05

      А что мы удивляемся недавно прочитал что по итогам года Зенит только агентских комиссий выплатил около 1 ярда.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 1 февраля 2019, 20:21

      Учитывая наше фин. положение скорее всего правда. Желаю Азмуну удачи, спасибо за игру.
      Для Зенита - это огромный подарок, через год два продадут его в АПЛ лямов за 30-40.. Он сильнее Ваших оставшихся аргентинцев на данный момент и стабильнее в разы..Усиление 100%..техничен 1 в 1 любого, быстр, пасы точные, играет в одно касание..на статы не ведитесь-он после травмы с ЧМ восстанавливался, да и 1-0 любимый счет бикейча..

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 1 февраля 2019, 16:24

      На место Какорина походу берут,даже если выпустят скоро,ему наверное долго еще форму набирать

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > professor13 1 февраля 2019, 19:53

      Есть одно НО. Кока техничнее и быстрее Азмуна . Думаю,он с Мамаевым уже отсидели свое ,скорее отделаются условкой.

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 1 февраля 2019, 16:07

      Если не ошибаюсь никто из перешедших в Зенит от Бердыева не заиграл даже на прежнем уровне.Исключение Семак,но он и не человек КББ.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > волчарик 1 февраля 2019, 20:03

      Рондона помните?..а наши паспартисты есть паспортисты, из Рубина или ещё откуда с РПЛ-для многих ведь главное контракт, а там хоть..

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 1 февраля 2019, 15:57

      Зачем нам этот перс, игру не усилит...средний игрок..)) Джорджевича можно было бы с таким же успехом вернуть из аренды, ни чуть не хуже...а тут ещё и ценник завышен...)) бестолковый трансфер. Малафеев чьё то место занимает, на сколько я знаю это он занимается трансферами Зенита в России...

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      Рейтинг: +718

      ДВС > _Marqella_ 1 февраля 2019, 17:43

      Когда у Джорджевича аренда заканчивается?

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ДВС 1 февраля 2019, 17:52

      У него контракт с Зенитом летом 2019 заканчивается...

      0
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > _Marqella_ 1 февраля 2019, 18:24

      Джорджевич как будто не прогрессирует, и забивает только по "четвергам", Азмун же- молодой и главное "голодный" игрок, к тому же он может эпизод сам решить, чего очень не хватает в данный момент!!! Насчёт ценника Согласен, но из-за возраста и Его ТТД он ликвиден!!!

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > _Marqella_ 1 февраля 2019, 20:33

      Вы ой-как не правы, мадам.. Азмун играет всегда вперёд, в одно касание, молод , техничен, быстр..играет хорошо на 2м этаже, грамотно выбирает позиции.. Да и поклонников у Зенита теперь с персии по прибавится..

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубинище 1 февраля 2019, 21:49

      Твои слова да богу в уши...дай бог если я ошибаюсь..))

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 1 февраля 2019, 15:38

      Так Азмун вроде говорит, что ничего не знает о интересе зенита))) Без интереса покупают?)))

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 1 февраля 2019, 15:36

      "Голубые воришки" снова обдирают соперников по Чемпионату?

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > oyabun 1 февраля 2019, 15:46

      У Рубина большие проблемы с деньгами ..и не Зенит в этом виноват..

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 февраля 2019, 15:17

      А не пора ли группен-руководителю Миллеру воссоединиться со своими подчинёнными-группой топ-менеджеров Газпрома юга России из семейства Арашуковых???

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk 1 февраля 2019, 15:14

      Я один уверен что 12 мультиков за форварда сборной Ирана и Рубина это перебор?

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 февраля 2019, 15:04

      Бердыев там в Рубине по такой трансферной политике сам будет играть на поле.

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