«Спорт-Экспресс»: Азмун сегодня может перейти в «Зенит». Клубы согласовали трансфер за 12 миллионов

А что мы удивляемся недавно прочитал что по итогам года Зенит только агентских комиссий выплатил около 1 ярда.
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун сегодня может стать игроком «Зенита».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы близки к окончательной договоренности. В общей сложности трансфер может обойтись петербуржцам в 12 миллионов евро.
- Азмун выступает за «Рубин» с лета 2017 года. До этого он защищал цвета казанцев с 2012-го по 2016 год [сезон-2015/16 провел в аренде в «Ростове»].
- В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.