«Спорт-Экспресс»: Азмун сегодня может перейти в «Зенит». Клубы согласовали трансфер за 12 миллионов

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун сегодня может стать игроком «Зенита».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы близки к окончательной договоренности. В общей сложности трансфер может обойтись петербуржцам в 12 миллионов евро.