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    Кокорину и Мамаеву могут продлить арест. Суд рассмотрит ходатайство следствия 6 февраля

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что следствие направило в суд ходатайство о продлении ареста хавбека и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    По словам правозащитника, следствие лишь раз предоставило ему материалы дела для ознакомления – 30 января.

    «Как ожидается, ходатайство следствия рассмотрят в суде 6 февраля.

    Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», – сказал Бушманов.

    • Мамаев и Кокорин были арестованы на два месяца в октябре за участие в нескольких драках в Москве.
    • Декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил пребывание футболистов в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    01.02.2019 16:40
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1168

      Argon 2 февраля 2019, 18:45

      Забавно будет, когда после года отсидки в СИЗО их осудят по году условно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 февраля 2019, 22:42

      Ну, если Кокоша с Мамаем хотят в лагерь вместо СИЗО, то пусть подгоняют своих адвокатов, что бы те побыстрей добились закрытия дела.)))

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 1 февраля 2019, 22:00

      мож пора уже просто срок дать и все?

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 февраля 2019, 20:53

      Интересно, а самим адвокатам выгодно завершение дела? Покроет ли гонорар ежемесячную зарплату? )

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 1 февраля 2019, 19:21

      Никто никого не выпустит. Срок заключения под стражей продлят. Им просто ломают рассудок. Ломают жизнь, ломают возможность играть дальше. Ломают по указке сверху. О том что есть правосудие , можно судить о деле полковника Захарченко, который в суде доказал, что он 9 млрд рублей выиграл в онлайн казино. и никакой он не взяточник, а онлайн игрок. Всё становится понятно, человек игрок. Это тоже игроки. и тут доказать не получится, тут указ сверху. Поэтому ни один серьёзный адвокат за дело не взялся, а те что взялись, не дело ведут , а статистику. Ни коим образом не защищаю этих мяченогов, слетевших с катушек, но если есть закон, по которому можно снять с банковских счетов 9 млрд руб ???? То почему руководство Кремля так грубо давит на следствие, что сам Прессекретарь Президента России комментирует, что наказание будет по всей строгости закона. Это уже не правосудие, это уже нажим на суд. Хотя мне нет до этого никакого дела. Что сразу посадили бы на 2 года, что в СИЗО продержат год , мне по барабану. За свои поступки нужно уметь отвечать. Не бухать после игры , а в семью ехать , заниматься воспитанием детей своих.

      -1
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > morgan59 1 февраля 2019, 20:13

      Ты хоть сам читаешь, то что пишешь?какой то словесный понос честное слово!

      3
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > AtticusFinch 1 февраля 2019, 21:08

      Покажи конкретно. По твоему Д.Песков не высказал своё мнение? Или это не нажим на суд? Или я соврал, что все ведущие адвокаты отказались браться за дело? Может бред про Захарченко? так это не я придумал.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > morgan59 1 февраля 2019, 21:30

      Зерна здравого смысла тонут у тебя в бочке фейкового дерьма, которому уже почти полтора года. Что ты несёшь эту хрень про Захарченко???https://www.kp.ru/daily/26747.7/3775531/

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > ЮНик 1 февраля 2019, 21:54

      А какой срок дали полковнику Захарченко? Возможно я отстал от жизни и про его выигрыш это бред, но скажите , на какой срок осуждён Захарченко? А вы не напомните, куда пропали при транспортировке несколько миллионы денег? Их нашли??

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > morgan59 1 февраля 2019, 22:33

      Захарченко до сих пор под следствием, как и его отец. Подробности о нем мне и нах не нужны. Вообще-то "Бомбардир" как бы футбольный ресурс.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 февраля 2019, 18:33

      Им продлят еще на пару месяцев, а потом суд вынесет наказание в 1,5
      года и зачтет срок отсидки в СИЗО (6 месяцев) за этот срок наказания
      и после этого их отпустят на свободу без тюремного заключения.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > vladimir-7 1 февраля 2019, 20:15

      Скорее всего так и будет.

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 1 февраля 2019, 18:19

      Ни разу не сочувствую Кокорину и Мамаеву, не считаю их достойными людьми, особенно первого. Но и правосудие такое достойным не считаю. А уж если вспомнить пресловутое "по всей строгости закона..." Какой к черту закон, если он позволяет так затягивать расследование? Всем нормальным интернет-пользователям на второй день было почти все ясно. Через неделю, когда закончилось мед. обследование потерпевших, людям стало ясно вообще все. Только толпа следователей за 4 месяца не смогла прийти к единому мнению, что именно они видят на записях с камер видеонаблюдения. Они вообще люди или бараны?

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Вомбат 1 февраля 2019, 21:39

      Чётко, логично, грамотно. +++ Вот только баранов обидел таким сравнением с "толпой". Они своим мясом кормят двуногих, своей шерстью обогревают.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 1 февраля 2019, 17:59

      Покуда суд не вынес приговор, они невиновны. Если умрут до суда, то останутся без судимости и осуждения.

      -1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 1 февраля 2019, 17:58

      Мыльная опера ,,Кокоша & Мамоша,,
      Как собачья песня - конца не видно ююю
      ИМХО. Вы думаете они там кому то нужны.Они нах не кому не нужны.
      Их история выеденного яйца не стоит. Это показуха,но со смыслом.
      Но...И повели меня суд ,а судьи яйцами трясут: червонцы,червонцы,червонцы....
      PS Всем хва ...все и вся поделят. Помучают и на вольные хлеба ...Ну вот ,как то так их ставят на праведный путь.

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      Рейтинг: +24996

      bset 1 февраля 2019, 17:43

      А следствие не хочет работать начать? Что полгода можно делать, если есть показания, очные ставки и записи с камер наблюдения? Вот будет хохма, если по результатам скажут, что не виноваты они и отпустит. Кто простой будет компенсировать? Государство покроет расходы по миллионным контрактам?

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      Рейтинг: +6063

      rash1959 > bset 1 февраля 2019, 20:30

      Из личного опыта: "следствие" "работало" ШЕСТЬ!!!!! лет по ДТП. Чtрез 5 лет 11 мес. был приговор, но не успел вступить в силу - истёк срок давности 6 лет.... А ты говоришь не хочет работать. "РАБОТАЕТ" как часы.

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