Кокорину и Мамаеву могут продлить арест. Суд рассмотрит ходатайство следствия 6 февраля

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что следствие направило в суд ходатайство о продлении ареста хавбека и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

По словам правозащитника, следствие лишь раз предоставило ему материалы дела для ознакомления – 30 января.

«Как ожидается, ходатайство следствия рассмотрят в суде 6 февраля.

Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», – сказал Бушманов.