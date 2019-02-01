Кокорину и Мамаеву могут продлить арест. Суд рассмотрит ходатайство следствия 6 февраля

Забавно будет, когда после года отсидки в СИЗО их осудят по году условно.
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что следствие направило в суд ходатайство о продлении ареста хавбека и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
По словам правозащитника, следствие лишь раз предоставило ему материалы дела для ознакомления – 30 января.
«Как ожидается, ходатайство следствия рассмотрят в суде 6 февраля.
Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», – сказал Бушманов.
- Мамаев и Кокорин были арестованы на два месяца в октябре за участие в нескольких драках в Москве.
- Декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил пребывание футболистов в СИЗО до 8 февраля.