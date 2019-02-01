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    Кубок Азии. Катар победил Японию в финале, впервые выиграв турнир

    Сборная Катара завоевала Кубок Азии-2019.

    В финале турнира катарцы одержали победу над Японией.

    Голами у победителей отметились нападающий Алмоез Али Абдулла, полузащитник Атем Абдулазиз и форвард Акрам Афиф с пенальти. У японцев мяч на счету хавбека Такуми Минамино.

    Катар выиграл Кубок Азии впервые в своей истории. Япония побеждала в турнире четыре раза.

    Кубок Азии. Плей-офф. Финал

    Япония – Катар – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – А. Абдулла, 12; 0:2 – Абдулазиз, 27; 1:2 – Минамино, 69; 1:3 – Афиф, 82 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2019 18:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 февраля 2019, 23:28

      Хави прямо провидец, или он что-то знал?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Cules2013 17 апреля 2019, 11:52

      Купили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 1 февраля 2019, 21:55

      Победителей не судят,выиграли значит победили!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 февраля 2019, 20:49

      Купили весь турнир

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 1 февраля 2019, 20:36

      Мне больше интересно кто на кубок конфедераций поедет от Азии?))

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 февраля 2019, 20:36

      Да ну как так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 февраля 2019, 19:59

      На следующем ЧМ на своей земле им не будет равных.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 февраля 2019, 19:58

      Трудно представить себе это чемпионство по спортивному признаку. Но, чего только не случается в футболе...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 19:43

      Че это творится..)

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 1 февраля 2019, 19:34

      Теперь Черчесову не стыдно будет сказать, что они совсем чуть-чуть уступили ЧЕМПИОНУ АЗИИ в товарняке!

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 1 февраля 2019, 19:07

      Чтттооо??? Катар, чемпион??? Я немею...

      3
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