Кубок Азии. Катар победил Японию в финале, впервые выиграв турнир

Сборная Катара завоевала Кубок Азии-2019.

В финале турнира катарцы одержали победу над Японией.

Голами у победителей отметились нападающий Алмоез Али Абдулла, полузащитник Атем Абдулазиз и форвард Акрам Афиф с пенальти. У японцев мяч на счету хавбека Такуми Минамино.

Катар выиграл Кубок Азии впервые в своей истории. Япония побеждала в турнире четыре раза.

Кубок Азии. Плей-офф. Финал

Япония – Катар – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – А. Абдулла, 12; 0:2 – Абдулазиз, 27; 1:2 – Минамино, 69; 1:3 – Афиф, 82 (с пенальти).