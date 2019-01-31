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    Кубок «Матч Премьер» в 2020 году может быть расширен до шести команд

    В Кубке «Матч Премьер» в следующем году может увеличиться число участников. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин.

    «Мы считаем этот турнир очень важным. Во-первых, это качественный контент для телевидения. Клубы не просто играли товарищеские матчи, а бились за трофей – такое всегда смотреть интереснее.

    Во-вторых, это хорошая возможность продвигать лигу как продукт на международном рынке. Это особенно актуально зимой, когда чемпионаты пяти ведущих европейских лиг в самом разгаре.

    В российском футболе еще никогда не проводилось турниров подобного формата. В ходе подготовительных сборов клубы РПЛ участвовали в различных соревнованиях с привлечением иностранных команд. Конечно, ни один из тех, кто боролся за кубок в Катаре, не показал свой максимум. В первую очередь команды преследовали цель войти в игровой тонус после отпуска. Однако в январе, когда официальных матчей с участием российских клубов не проходит, соревнование вызвало немалый интерес у болельщиков», – сказал Савин.

    • В этом году на турнире принимали участие четыре команды: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».
    • Победу в Кубке одержал «Спартак».

    Источник: «Известия»

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    31.01.2019 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 17:01

      Конечно лучше чем товарняки гонять.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 11:55

      Если Женя Савин этим занимается,то всё будет отлично! Мы же помним его выдающиеся способности и их претворение на поле! И призовой фонд увеличит,на 1 тысячу евро.Очередной Кубок "Всё солёное".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 11:27

      Вопрос не в количестве команд, а в сроках проведения этого турнира. С учётом того, что некоторым клубам играть в феврале в еврокубках.

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