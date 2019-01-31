Кубок «Матч Премьер» в 2020 году может быть расширен до шести команд

В Кубке «Матч Премьер» в следующем году может увеличиться число участников. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин.

«Мы считаем этот турнир очень важным. Во-первых, это качественный контент для телевидения. Клубы не просто играли товарищеские матчи, а бились за трофей – такое всегда смотреть интереснее.

Во-вторых, это хорошая возможность продвигать лигу как продукт на международном рынке. Это особенно актуально зимой, когда чемпионаты пяти ведущих европейских лиг в самом разгаре.

В российском футболе еще никогда не проводилось турниров подобного формата. В ходе подготовительных сборов клубы РПЛ участвовали в различных соревнованиях с привлечением иностранных команд. Конечно, ни один из тех, кто боролся за кубок в Катаре, не показал свой максимум. В первую очередь команды преследовали цель войти в игровой тонус после отпуска. Однако в январе, когда официальных матчей с участием российских клубов не проходит, соревнование вызвало немалый интерес у болельщиков», – сказал Савин.