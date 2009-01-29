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    Бенатиа перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духайль»

    «Ювентус» сообщил о переходе защитника команды Медхи Бенатиа в катарский клуб «Аль-Духайль».

    Стоимость трансфера 31-летнего марокканца составила 8 миллионов евро. В сделке также прописан пункт, по которому туринцы могут получить еще 2 млн евро в виде бонусов.

    • Медхи перешел в «Ювентус» из «Баварии» на правах аренды, после чего туринцы выкупили контракт защитника.
    • Контракт защитника действовал до 30 июня 2020 года.
    • Бенатиа в текущем сезоне провел в чемпионате Италии пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    29.01.2009 08:49
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