Бенатиа перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духайль»

«Ювентус» сообщил о переходе защитника команды Медхи Бенатиа в катарский клуб «Аль-Духайль».
Стоимость трансфера 31-летнего марокканца составила 8 миллионов евро. В сделке также прописан пункт, по которому туринцы могут получить еще 2 млн евро в виде бонусов.
- Медхи перешел в «Ювентус» из «Баварии» на правах аренды, после чего туринцы выкупили контракт защитника.
- Контракт защитника действовал до 30 июня 2020 года.
- Бенатиа в текущем сезоне провел в чемпионате Италии пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»