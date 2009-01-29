Бенатиа перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духайль»

«Ювентус» сообщил о переходе защитника команды Медхи Бенатиа в катарский клуб «Аль-Духайль».

Стоимость трансфера 31-летнего марокканца составила 8 миллионов евро. В сделке также прописан пункт, по которому туринцы могут получить еще 2 млн евро в виде бонусов.