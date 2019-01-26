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    «Милан» призвал к борьбе с расизмом перед матчем с «Наполи», где играет Кулибали

    Пресс-служба «Милана» опубликовала в твиттере антирасистский ролик.

    «Давайте объединимся сегодня вечером на «Сан Сиро», чтобы поддержать «Милан». Но игра, в которой мы должны побеждать каждый день, – это игра против расизма», – говорится в видео с участием игроков «россонери».

    В 22:30 по московскому времени команда Дженнаро Гаттузо примет «Наполи» в рамках 21 тура чемпионата Италии.

    За неаполитанцев выступает сенегальский защитник Калиду Кулибали, которого в матче с «Интером» (0:1, 18-й тур, 24 декабря) оскорбили на расистской почве около 7400 болельщиков «нерадзурри».

    30-летний игрок получил прямую красную карточку за фол на Маттео Политано. Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти назвал поведение своего игрока эффектом агрессии со стороны болельщиков.

    Федерация футбола Италии осудила проявление расизма, но отклонила апелляцию «Наполи» с просьбой отменить дисквалификацию Кулибали.

    Клуб в официальном заявлении назвал решение FIGC поддержкой расизма и сказал, что футбол умирает.

    Источник: Официальный твиттер «Милана»

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    26.01.2019 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 января 2019, 18:45

      На родине фашизма
      не можно без расизма.

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