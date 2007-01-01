Главные новости дня. Лодыгин не поехал на сбор «Зенита», Чех завершит карьеру в конце сезона

«Сантос» хочет купить Рошу, «Спартак» выдвинул свои условия.
«Краснодар» подписал долгосрочный контракт с Ольссоном.
Дзюба показал картинку, на которой он переходит в «Милан» при агенте-Черчесове.
Юсупов рассказал, как его заставили перейти в «Зенит».
«Зенит» не взял на первый сбор Лодыгина.
Жиго рассказал, почему не перешел в «Краснодар».
Хавбека сборной Северной Ирландии застали за непотребством на улице в пьяном виде.
Рэмзи может стать игроком «Ювентуса» уже на этой неделе.
Чех объявил о завершении карьеры. Это произойдет в конце сезона.
Неймар стал самым дорогим игроком мира по версии KPMG.