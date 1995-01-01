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    Лодыгин не полетел на первый сбор «Зенита», Паредес – в составе

    Футболисты «Зенита» сегодня отправились на первый зимний сбор. В Доху (Катар) полетели 29 игроков петербургской команды.

    Защитник Бранислав Иванович и полузащитник Матиас Краневиттер​ в связи с личными обстоятельствами присоединятся к остальным позднее.

    Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.

    Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.

    Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
    • С 22 по 28 января петербургская команда примет участие в Кубке «Матч Премьер».
    • 12 февраля сине-бело-голубые проведут первый официальный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Соперник – «Фенербахче».

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 10:01
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1749

      Агасфер 1 час назад

      Очередной бывший герой и спаситель "Зенита"пал.Очередь Лунёва,он уже сделал успешные шажочки в этом направлении.

      -2
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    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
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