Лодыгин не полетел на первый сбор «Зенита», Паредес – в составе

Футболисты «Зенита» сегодня отправились на первый зимний сбор. В Доху (Катар) полетели 29 игроков петербургской команды.

Защитник Бранислав Иванович и полузащитник Матиас Краневиттер​ в связи с личными обстоятельствами присоединятся к остальным позднее.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.

Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.