Лодыгин не полетел на первый сбор «Зенита», Паредес – в составе

Очередной бывший герой и спаситель "Зенита"пал.Очередь Лунёва,он уже сделал успешные шажочки в этом направлении.
Футболисты «Зенита» сегодня отправились на первый зимний сбор. В Доху (Катар) полетели 29 игроков петербургской команды.
Защитник Бранислав Иванович и полузащитник Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к остальным позднее.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.
Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
- С 22 по 28 января петербургская команда примет участие в Кубке «Матч Премьер».
- 12 февраля сине-бело-голубые проведут первый официальный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Соперник – «Фенербахче».