Жиго – о травме, несостоявшемся переходе в «Краснодар», Москве

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал интервью порталу Sport24, в котором рассказал о восстановлении после травмы крестообразной связки, о причинах несостоявшегося перехода в «Краснодар», о Москве.

«Бомбардир» выделил главное:

О травме крестообразной связки

– Самюэль, как ваше здоровье? Когда ждать вашего возвращения?

– Очень хочу поскорее вернуться к тренировкам в общей группе, но это долгий процесс. Нужно работать и работать. С каждым днем я чувствую себя все лучше. Много работаю над мышцами, связками. Думаю, месяца через два смогу вернуться на поле.

– Вы порвали крестообразную связку в матче с «Зенитом». Что почувствовали в тот момент?

– Сначала была сильная-сильная боль. Потом, секунд через 20, почувствовал себя лучше. Встал на ноги, прошелся. Решил: ну, наверное, ничего страшного. И минуты через две снова почувствовал сильнейшую боль — как будто что-то хрустнуло в колене. Тогда уже понял: что-то серьезное, продолжить матч не смогу.

– Вы оступились и упали после единоборства с Дзюбой. К нему остались претензии?

– Нет, никаких. Это футбол, жизнь. Там был игровой момент. Да, Дзюба подтолкнул меня, но, уверен, не хотел нанести травму. Как только я поднялся на ноги, Артем подошел, спросил, как я себя чувствую, как дела. Никаких проблем.

– Сложно ли психологически восстановиться после такой травмы?

– Для меня это первый разрыв крестообразной связки и, надеюсь, последний. Было тяжело. Никогда раньше не пропускал столько из-за травмы. Но нужно быть терпеливым. Такова жизнь футболиста: бывают и хорошие, и плохие моменты. Сейчас у меня сложная ситуация, надеюсь, дальше будет лучше!

– Депрессия в такие моменты не появляется?

– Нет, семья и друзья всегда рядом. Они не позволяют унывать. Плюс болельщики. Хочу поблагодарить их за фантастическую поддержку на протяжении всего периода моего восстановления. Все, о чем мечтаю сейчас — снова выйти на поле нашего стадиона, увидеть полные трибуны и отплатить фанатам за все теплые слова, которые они мне адресовали.

– Но вы уже сейчас частично тренируетесь в общей группе.

– Это настоящее удовольствие! Конечно, мне хотелось бы работать с командой на протяжении всего занятия, но пока рановато. Как я уже говорил, нужно набраться терпения.

– В «Спартаке» многие рвали «кресты». Спрашивали у одноклубников, как лучше пережить процесс восстановления?

– Разговаривал с Джикой [Георгием Джикией], другими парнями. Они говорили, что это сложно, но не стоит беспокоиться о восстановлении. В свое время все придет в норму. Говорили, что нужно много работать. Конечно, все люди разные: кто-то через пять месяцев после «крестов» уже играет, кому-то, как мне, нужно больше времени.

О детстве и семье

– Вы выросли в Авиньоне. Каким было ваше детство?

– На самом деле, довольно обычным. Авиньон – небогатый город, но и не сказать, что бедный. Люди там живут нормально. Порой приходилось тяжело, но, наверное, как и всем остальным.

– Правда, что папа заставлял вас заниматься боксом?

– Да, мне нравилось. Но еще больше нравился футбол! Вообще, я занимался разными видами спорта в юности: бокс, регби, футбол и даже мотокросс.

– Ваш брат профессиональный регбист. Не звал вас к себе?

– Наоборот, говорит: «Оставайся в футболе – это спорт для женщин». Мы частенько деремся из-за этого! Я отвечаю: «Приходи в футбол – посмотришь, что к чему».

О несостоявшемся переходе в «Краснодар»

– О чем подумали, когда узнали, что вами интересуется в России?

– О, это была фантастика! «Спартак» – большое имя в России, он известен в Европе. Я был счастлив, что привлек внимание такого клуба.

– Владимир Хашиг говорил, что вы должны были перейти в «Краснодар». За кем был выбор в той ситуации?

– Выбирал я. Сначала были переговоры с «Краснодаром». Потом Софьян [Ханни] позвонил и сказал, что «Спартак» тоже заинтересован в моем приобретении. Когда я услышал про «Спартак», то сразу сказал, что хочу перейти туда. «Гент» поговорил с представителями «Краснодара» и сообщил им, что мой переход к ним невозможен. А через три или четыре дня был оформлен трансфер в «Спартак». Для меня все было просто и ясно – я сделал свой выбор и объяснил его менеджеру «Краснодара», но он был очень зол.

– Вы говорите о Хашиге?

– Да. Он сильно разозлился. И когда я был в Риме на медосмотре для «Спартака», он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: нет, потому что хочу перейти в «Спартак». Ничего плохого не хочу сказать про «Краснодар». Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал «Спартак».

– Что так привлекло вас в «Спартаке»?

– Мне нравится эта атмосфера, нравятся символы клуба. Когда начинается матч, я чувствую себя гладиатором, выходящим на арену! Я боец на поле – мне нравятся единоборства, жесткая игра. Я не самый лучший футболист, но всегда готов биться за свою команду, за цвета! Борьба, борьба и снова борьба!

О смене тренера

– Пока вы восстанавливались, в «Спартаке» поменялся тренерский штаб. Ваша реакция на это?

– Чувствовал себя странно. В «Спартак» меня звал Массимо Каррера. Он был заинтересован в моем приобретении, и я хочу поблагодарить его за приглашение. Но это часть жизни футболиста: меняются тренеры, а ты должен выполнять свою работу и играть. Олег Кононов мне тоже нравится. Он общается с каждым игроком, что-то объясняет и подсказывает. Думаю, это хороший выбор для «Спартака».

– Читали прессу во время тренерских перестановок в команде?

– Так как я в общей сложности два месяца провел в Риме на реабилитации, в основном все прошло мимо меня. Знал, что некоторые болельщики были в ярости после увольнения Карреры. Но это нормально, ведь с ним «Спартак» выиграл чемпионство, выступал в Лиге чемпионов. Понимаю, что для фанатов тяжело принять его отставку. Но, повторюсь, это футбол, и такие вещи происходят регулярно.

– Что нужно сделать, чтобы негатив ушел окончательно?

– Побеждать. Каждая победа налаживает атмосферу в команде и вне ее. Это важно как для игроков, так и для болельщиков.

– Что-нибудь сказали Каррере на прощание?

– Поблагодарил его за работу и за приглашение в «Спартак». Он тоже пожелал мне удачи в восстановлении и сказал, что надеется вскоре увидеть меня на поле.

– О чем был ваш первый разговор с Олегом Кононовым?

– Он прислал мне сообщение: «Не беспокойся, работай. Надеюсь вскоре увидеть тебя на поле». Когда ты травмирован и не можешь работать в полную силу, это важно и добавляет мотивации. Уже после, когда мы впервые встретились, Кононов сказал, что рад со мной познакомиться и желает скорейшего выздоровления.

– Эта осень – одна из самых сложных для «Спартака» во всех отношениях. Как обстоят дела сейчас?

– Сейчас атмосфера в команде отличная. Поймите, когда ты не побеждаешь на протяжении долгого времени, всегда трудно. К тому же в последний день летнего трансферного окна ушел Квинси Промес – большая звезда не только команды, но и для всей лиги. Но уверен, «Спартак» ждет отличная вторая часть сезона.

О русском языке, штрафных и голах

– Русский язык учите?

– Да. Из-за травмы появилось много времени – начал учить язык. Сейчас были праздники, поэтому приостановил занятия. Дается язык тяжело. Когда учил алфавит, некоторые буквы – Ш, Щ, Ц, Е, Я – было очень трудно произносить. Когда еду в машине, всегда стараюсь читать вывески и указатели на русском.

– На сборах в Австрии вы как-то тренировали штрафные удары. Когда-нибудь забивали со штрафных в официальных матчах?

– Честно? Никогда! Забить со штрафного в игре для меня – фантастика. Может быть, [это случится], когда я буду регулярно укладывать мяч в ворота на тренировках. Но у нас в команде и без меня есть отличные исполнители: Фернандо, например. Я знаю свое место.

– При этом вы забили «Оренбургу», а в матче с «Краснодаром» отдали голевую на Зе Луиша.

– Это был прекрасный отрезок, который, к сожалению, закончился с моей травмой. Голы для меня – очень приятные моменты, просто фантастические! Но гораздо важнее, если мы не пропускаем. Хотя и атакует, и обороняется вся команда.

О Джоне Терри

– Знаю, что один из ваших любимых защитников – Джон Терри. О чем подумали, узнав, что он может перейти в «Спартак»?

– Я был в восторге! И даже увиделся с ним в Риме: я проходил там реабилитацию, а Терри приехал на медосмотр. Мы немного поговорили: о моей травме, о футболе. Хотелось задать ему кучу вопросов, но времени было совсем немного. Сфотографировался с ним, но выложить-то никуда было нельзя… А ведь его фото стоит у меня на рабочем столе на айпаде уже восемь лет! Девайсы меняются, а обои с Терри – нет. Джон – великий! Может, когда-нибудь опубликую то фото из Рима.

– Кто самый крутой центральный защитник прямо сейчас?

– Мне нравятся те, кто любит борьбу, часто вступает в единоборства. Например, Джорджо Кьеллини.

О Москве, целях и любимой еде

– Из-за травмы у вас больше свободного времени. Как его проводите?

– Сижу дома, смотрю ТВ. Если друзья приезжают, играем с ними в приставку. Обычно в футбол или мотокросс.

– Любимый жанр фильмов?

– Только комедии. Мне нравится смеяться, улыбаться.

– Москву уже изучили?

– Был на Красной площади – фантастическое место, очень красиво! Вообще, Москва потрясающий город. Сейчас, конечно, холодно, но это не отменяет красоты. Несколько раз гулял по центру, но не больше 20-30 минут. А на машине не поездишь – кругом пробки.

– Чем российская столица покорила вас сильнее всего?

– В Москве можно найти все что угодно и делать, что хочешь. Не имею в виду какие-то глупые вещи. Просто множество возможностей для каждого. Еще мне нравится в Москве, потому что я чувствую себя в безопасности. В Европе все думают, что у вас тут сплошной криминал, кругом преступность. Приходится объяснять и переубеждать.

– Не боялись ехать сюда, когда подписывали контракт?

– Нет, никаких страхов не было. Я ведь общался с Софьяном перед приездом. Когда прилетел в первый раз, ничего тут не знал, но город мне понравился.

– Квинси Промес обещал не уезжать из «Спартака» без титула – и выполнил обещание. Вы готовы дать такое же?

– Конечно! Буду счастлив стать чемпионом со «Спартаком». Но я хотел бы остаться в команде и после этого – поиграть в Лиге чемпионов, постараться защитить титул.

– А как же ваша мечта играть в дождливой Англии?

– Я не думаю о далеком будущем. Ставлю перед собой более близкие цели – например, на несколько месяцев вперед – и шаг за шагом иду к ним.

– По какому блюду французской или бельгийской кухни больше всего скучаете в России?

– Мог бы сказать, что по мясу, но я ел потрясающее мясо и в Москве. Наверное, только по тому, что готовит моя мама.

– Вы ведь фанат бельгийских вафлей?

– Да. Это фантастика!

– А что из русской кухни понравилось за эти полгода? Как вам тарасовский борщ?

– Я мало что ел из русской кухни. Борщ тоже не пробовал. В начале сезона ел какой-то рыбный суп. Но не знаю, как называется. Это не борщ?

– Нет.

– Что ж, тогда обещаю — как-нибудь обязательно попробую борщ!