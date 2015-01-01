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    Юсупов: «Я не хотел уходить из «Динамо» в «Зенит». Меня практически заставили тогдашние руководители клуба»

    Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов рассказал, что в 2015 году покинул клуб не по своей воле. Футболист перешел в «Зенит».

    «Скажу откровенно: принимая решение о переходе в «Динамо» я держал в голове, что реакция будет неоднозначная. И что негатив со стороны динамовских болельщиков по мою душу есть. Но судите сами: я никогда не хотел уходить из «Динамо». Это был вынужденный шаг, который меня практически заставили сделать тогдашние руководители. Похоже, что болельщики не в курсе нюансов этой истории.

    Опять же, я – не единичный случай. Вместе со мной команду покинуло ещe порядка десяти человек и практически все – свободными агентами. А я оказался в ситуации очень странного к себе отношения со стороны людей, которые тогда вели дела в «Динамо». Да и не только я… Как результат – пришлось искать себе варианты продолжения карьеры. Благо их хватало.

    Что касается негатива болельщиков, то я к нему готов. Готов и хочу своей игрой, что называется, сменить гнев на милость. Если у нас будут победы, игра и очки в таблице – думаю, всe придeт в норму. Не будет ничего из вышеперечисленного – что же, морально я готов к свисту. Но, уверен, что всe будет хорошо», – сказал Юсупов.

    • Летом 2017 года «Зенит» отдал россиянина на сезон в аренду «Ростову».
    • В 2018 году хавбек подписал постоянный контракт с ростовчанами.
    • В начале 2019 года Юсупов расторг соглашение с желто-синими и вернулся в «Динамо».
    • В текущем сезоне он провел за «Ростов» 16 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +396

      владимир миронов 25 минут назад

      Неужели не понятно, что в футболе правит бабло, а не здравый смысл. Порой футболистов никто не спрашивает, а ставят перед фактом. Но внешне все благопристойно.

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      Рейтинг: +1824

      Fan Loko mik 47 минут назад

      Начал заигрывать с фанатами!!!! Не получится - ты ИЗГОЙ!!!! Предатель, таким не место в составе славного КЛУБА!!! Променял футбол на звонкую монету!

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      Рейтинг: +161

      Дима Цэ 1 час назад

      Многие идут в Зенит из-за денег. Возможно у него действительно не было желания переходить, тем более, что конкуренция там ого-го какая. Смысл сидеть на лавке?!!

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      Рейтинг: +378

      Олег Колесов 1 час назад

      Налаживание контактов с фанатами. Эх, Артурчик, если ты думаешь, что сидя на стадионе или у экранов ни кто ничего не видит, то глубоко ошибаешься Когда в глазах замаячили огромные бабки ты перестал играть в последних играх за Динамо выходя на поле в их футболке.Это было видно, просто отбывал номер.

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      Рейтинг: +91

      dmzeus 1 час назад

      Эксперты набежали) Закину на вентилятор.
      Не все сделки зависят только от футболистов. Думаю любой взрослый адекватный человек, живущий в РФ это понимает)
      Есть куча людей, которые получают свой кусок со сделки. И тут футболиста поставят перед выбором: либо ты валишь за бабло (и по пути его пилят), либо не играешь и идешь на *. При чем эта "система" начинает работать уже с малых лет в академиях.

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      Рейтинг: -70

      Shotlandets86 > dmzeus 1 час назад

      Знающий человек хоть один нашёлся. При Ротенберге-Аджоеве-Черчесове вообще мутные времена были, хоть и пошумели в ЛЕ.

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      Рейтинг: +3582

      piligrim1986 1 час назад

      ага, конечно ,не хотел ты в зенит, да-да

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      Рейтинг: +3156

      Skull_Boy 1 час назад

      Да кому ты заливаешь и ты такая же проститутка, как и Ташаев, продался за платиновый длинный рубль, да и в Динамо теперь стартовый состав не светит при живых то Соу, Тетте и Соснине

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      Рейтинг: +532

      тщмек 19 > Skull_Boy 21 минуту назад

      проститутка это ты, причем с порваной жопой, давно ли гнал на сборную,у.е.б.о.к, ванговал, стращал, да обосрался по полной, так шо завали хайло

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