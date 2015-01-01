Юсупов: «Я не хотел уходить из «Динамо» в «Зенит». Меня практически заставили тогдашние руководители клуба»

Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов рассказал, что в 2015 году покинул клуб не по своей воле. Футболист перешел в «Зенит».

«Скажу откровенно: принимая решение о переходе в «Динамо» я держал в голове, что реакция будет неоднозначная. И что негатив со стороны динамовских болельщиков по мою душу есть. Но судите сами: я никогда не хотел уходить из «Динамо». Это был вынужденный шаг, который меня практически заставили сделать тогдашние руководители. Похоже, что болельщики не в курсе нюансов этой истории.

Опять же, я – не единичный случай. Вместе со мной команду покинуло ещe порядка десяти человек и практически все – свободными агентами. А я оказался в ситуации очень странного к себе отношения со стороны людей, которые тогда вели дела в «Динамо». Да и не только я… Как результат – пришлось искать себе варианты продолжения карьеры. Благо их хватало.

Что касается негатива болельщиков, то я к нему готов. Готов и хочу своей игрой, что называется, сменить гнев на милость. Если у нас будут победы, игра и очки в таблице – думаю, всe придeт в норму. Не будет ничего из вышеперечисленного – что же, морально я готов к свисту. Но, уверен, что всe будет хорошо», – сказал Юсупов.