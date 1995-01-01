Неймар – самый дорогой игрок мира по версии KPMG. Месси – на третьем месте, Роналду не вошел в десятку

Интерактивная платформа KPMG Football Benchmark опубликовала список самых дорогих футболистов планеты.

KPMG занимается исследованием в сфере бизнеса и футбола.

Список возглавил нападающий «ПСЖ» Неймар. Его стоимость на данный период составляет 229 миллионов евро. На втором месте расположился его партнер по команде Килиан Мбаппе (215 миллионов) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (203 миллиона).

Самые дорогие футболисты мира по версии KPMG Football Benchmark

1. Неймар («ПСЖ») – 229 миллионов евро

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 215 миллионов

3. Лионель Месси («Барселона») – 203 миллионов

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 168 миллионов

5. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 151 миллионов

6. Эден Азар («Челси») – 148 миллионов

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 129 миллионов

8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 126 миллионов

9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 119 миллионов

10. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 118 миллионов…

12. Криштиану Роналду («Ювентус») – 107 миллионов.