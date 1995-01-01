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    Неймар – самый дорогой игрок мира по версии KPMG. Месси – на третьем месте, Роналду не вошел в десятку

    Интерактивная платформа KPMG Football Benchmark опубликовала список самых дорогих футболистов планеты.

    KPMG занимается исследованием в сфере бизнеса и футбола.

    Список возглавил нападающий «ПСЖ» Неймар. Его стоимость на данный период составляет 229 миллионов евро. На втором месте расположился его партнер по команде Килиан Мбаппе (215 миллионов) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (203 миллиона).

    Самые дорогие футболисты мира по версии KPMG Football Benchmark

    1. Неймар («ПСЖ») – 229 миллионов евро

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 215 миллионов

    3. Лионель Месси («Барселона») – 203 миллионов

    4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 168 миллионов

    5. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 151 миллионов

    6. Эден Азар («Челси») – 148 миллионов

    7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 129 миллионов

    8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 126 миллионов

    9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 119 миллионов

    10. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 118 миллионов…

    12. Криштиану Роналду («Ювентус») – 107 миллионов.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1901

      Yev 5 минут назад

      Самый пепеоцененный и безполезный на поле, по крайней мере из этого списка. А за Роналду я вообще молчу, как минимум он должен быть в тройке. Салах и Погба тоже под вопросом: первый очень зависит от настроения, а второго я просто считаю непорядочным человеком, эдакий "двоюродный брат" Балотелли - обидчивый и подлый.

      0
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      Рейтинг: +16

      .LEON 37 минут назад

      самый дорогой симулянт Неймар

      0
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    • ...
      Рейтинг: +172

      Vistavas 55 минут назад

      Смотря на эти цены, вспоминается серия Южного Парка, где Картман продавал вещи по телеку... "И так! Это прекрасное колье могло бы стоить 3 млрд. долларов!.. Но я вам готов его продать..... всего..... за..... 300 долларов!!!" Откуда такой ценник у этих бездарей???

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    • ...
      Рейтинг: +57

      persuha 1 час назад

      11. Дзюба Артём («Зенит/Милан») – 113 миллионов =)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +161

      Дима Цэ > persuha 1 час назад

      Аха))))

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