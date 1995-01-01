Неймар – самый дорогой игрок мира по версии KPMG. Месси – на третьем месте, Роналду не вошел в десятку

Самый пепеоцененный и безполезный на поле, по крайней мере из этого списка. А за Роналду я вообще молчу, как минимум он должен быть в тройке. Салах и Погба тоже под вопросом: первый очень зависит от настроения, а второго я просто считаю непорядочным человеком, эдакий "двоюродный брат" Балотелли - обидчивый и подлый.
Интерактивная платформа KPMG Football Benchmark опубликовала список самых дорогих футболистов планеты.
KPMG занимается исследованием в сфере бизнеса и футбола.
Список возглавил нападающий «ПСЖ» Неймар. Его стоимость на данный период составляет 229 миллионов евро. На втором месте расположился его партнер по команде Килиан Мбаппе (215 миллионов) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (203 миллиона).
Самые дорогие футболисты мира по версии KPMG Football Benchmark
1. Неймар («ПСЖ») – 229 миллионов евро
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 215 миллионов
3. Лионель Месси («Барселона») – 203 миллионов
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 168 миллионов
5. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 151 миллионов
6. Эден Азар («Челси») – 148 миллионов
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 129 миллионов
8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 126 миллионов
9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 119 миллионов
10. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 118 миллионов…
12. Криштиану Роналду («Ювентус») – 107 миллионов.