Хавбек сборной Северной Ирландии вместе с товарищем мастурбировал пьяный посреди улицы

Полиция расследует инцидент, произошедший с участием правого полузащитника «Оксфорда» и сборной Северной Ирландии Гэвина Уайта.

В ночь с субботы на воскресенье футболист вместе со своим товарищем шли по улице города, пели и мастурбировали. Они были пьяны.

Клуб подтвердил, что уже занялся этим вопросом.

В этом сезоне Уайт провел за «Оксфорд» 30 матчей, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Хавбек выступает за команду с лета прошлого года.

В активе Уайта четыре матча и один гол за национальную команду.

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