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    Хавбек сборной Северной Ирландии вместе с товарищем мастурбировал пьяный посреди улицы

    Полиция расследует инцидент, произошедший с участием правого полузащитника «Оксфорда» и сборной Северной Ирландии Гэвина Уайта.

    В ночь с субботы на воскресенье футболист вместе со своим товарищем шли по улице города, пели и мастурбировали. Они были пьяны.

    Клуб подтвердил, что уже занялся этим вопросом.

    • В этом сезоне Уайт провел за «Оксфорд» 30 матчей, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.
    • Хавбек выступает за команду с лета прошлого года.
    • В активе Уайта четыре матча и один гол за национальную команду.

    ВИДЕО

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии17
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      Рейтинг: +79

      Baich 7 минут назад

      До Чемпионата Мира 2018 наши футболисты делали тоже самое на поле!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4169

      mihail200606 32 минуты назад

      Ну такой себе обычный североирландский отдых на уикэнд...))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5017

      alex1951 1 час назад

      Для нас ,фанов сб.Эстонии, новость актуальна. Именно со сб.С Ирландии ,
      Эстония открывает отборочный цикл. В конце марта.
      Отсель делаем вывод: пусть все силы бросят на суходрочку,чем сношать наших 90 минут. Тогда будут шансы. Карты противника раскрыты,будем знать)))

      1
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      Рейтинг: +5

      cez29 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cez ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -5
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      Рейтинг: +5017

      alex1951 > cez29 58 минут назад

      Товарищь! Это имеет какое то отношение к мастурбации?
      Или же твой пост - это разновидность мастурбирования?

      0
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      Рейтинг: +505

      Mirak92 > alex1951 20 минут назад

      Ты чего с ботом разговариваешь?))

      0
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      Рейтинг: +281

      Illars 1 час назад

      это как голландский штурвал, только североирландский

      0
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      Рейтинг: +1866

      Gek Dement 1 час назад

      Он попутал города, дрочить надо в Сан Диего...

      0
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      Рейтинг: +459

      Untitled-1 1 час назад

      Новость о футболе, которую мы заслужили. по мнению Желтомбардира

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      arzamas 1 час назад

      Мастурбировали только друг другу или прохожим тоже? Подробности давай!)

      1
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      Рейтинг: +3254

      Diesel133 > arzamas 12 минут назад

      в статье ссылка на видео, если интересно)

      0
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      Рейтинг: +10148

      афоня72 1 час назад

      Нажрались до потери человеческого облика, а ещё наших все хаят...нашим до них далеко..

      2
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      Рейтинг: +5350

      FanatSerj 1 час назад

      Слава Кевин Спейси не дает покоя ))

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