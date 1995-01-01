Хавбек сборной Северной Ирландии вместе с товарищем мастурбировал пьяный посреди улицы

До Чемпионата Мира 2018 наши футболисты делали тоже самое на поле!
Полиция расследует инцидент, произошедший с участием правого полузащитника «Оксфорда» и сборной Северной Ирландии Гэвина Уайта.
В ночь с субботы на воскресенье футболист вместе со своим товарищем шли по улице города, пели и мастурбировали. Они были пьяны.
Клуб подтвердил, что уже занялся этим вопросом.
- В этом сезоне Уайт провел за «Оксфорд» 30 матчей, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.
- Хавбек выступает за команду с лета прошлого года.
- В активе Уайта четыре матча и один гол за национальную команду.