Чех объявил о завершении карьеры в конце сезона

Ничего не поделаешь, время идёт - легенды уходят. Удачи в дальнейшем!
Голкипер «Арсенала» Петр Чех сообщил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.
«Этой мой 20-й сезон на профессиональном уровне. 20 лет назад я подписал свой первый контракт, а сейчас чувствую, что настало время уйти в конце сезона.
За 15 лет в АПЛ я выиграл все возможные турниры. Думаю, я достиг всего, чего хотел. Я продолжу работу в «Арсенале» [выступления в этом сезоне] и буду надеяться на трофей по итогам сезона.
Хочу посмотреть, что принесет мне жизнь за пределами поля», – сказал Чех.
- 36-летний футболист начал профессиональную карьеру в 1999 году в клубе «Хмел».
- Вратарь выступал за такие клубы как пражская «Спарта», «Ренн», «Челси» и «Арсенал».
- На клубном уровне игрок провел 717 игр (313 – на ноль) и пропустил 633 мяча.
- В составе сборной Чехии сыграл 84 официальных матча, пропустил 35 голов. В 18-ти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- Чех – четырехкратный победитель АПЛ, пять раз завоевывал Кубок Англии, четыре раза – Суперкубок страны, по одному разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.