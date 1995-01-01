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    Чех объявил о завершении карьеры в конце сезона

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех сообщил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

    «Этой мой 20-й сезон на профессиональном уровне. 20 лет назад я подписал свой первый контракт, а сейчас чувствую, что настало время уйти в конце сезона.

    За 15 лет в АПЛ я выиграл все возможные турниры. Думаю, я достиг всего, чего хотел. Я продолжу работу в «Арсенале» [выступления в этом сезоне] и буду надеяться на трофей по итогам сезона.

    Хочу посмотреть, что принесет мне жизнь за пределами поля», – сказал Чех.

    • 36-летний футболист начал профессиональную карьеру в 1999 году в клубе «Хмел».
    • Вратарь выступал за такие клубы как пражская «Спарта», «Ренн», «Челси» и «Арсенал».
    • На клубном уровне игрок провел 717 игр (313 – на ноль) и пропустил 633 мяча.
    • В составе сборной Чехии сыграл 84 официальных матча, пропустил 35 голов. В 18-ти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
    • Чех – четырехкратный победитель АПЛ, пять раз завоевывал Кубок Англии, четыре раза – Суперкубок страны, по одному разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1901

      Yev 10 минут назад

      Ничего не поделаешь, время идёт - легенды уходят. Удачи в дальнейшем!

      0
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      Рейтинг: -70

      Shotlandets86 31 минуту назад

      Петру удачи в дальнейшей деятельности. Спасибо за славные годы в Челси.

      0
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      Рейтинг: +1913

      Майор Дзагоев 37 минут назад

      Легенда

      0
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      Рейтинг: +172

      Санёк 17 44 минуты назад

      Парикмахером будет заниматься

      0
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      Рейтинг: +1573

      Челнинец 53 минуты назад

      За сборную не понятки, что за инфа, сыграл 84 матча, 18 матчей на ноль, это остается что 66 матчей он пропускал, а пропущенно всего 35???

      2
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      Рейтинг: +717

      Romio-xxx > Челнинец 46 минут назад

      Ну по 0,5 пропускал)))

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