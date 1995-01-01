Чех объявил о завершении карьеры в конце сезона

Голкипер «Арсенала» Петр Чех сообщил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

«Этой мой 20-й сезон на профессиональном уровне. 20 лет назад я подписал свой первый контракт, а сейчас чувствую, что настало время уйти в конце сезона.

За 15 лет в АПЛ я выиграл все возможные турниры. Думаю, я достиг всего, чего хотел. Я продолжу работу в «Арсенале» [выступления в этом сезоне] и буду надеяться на трофей по итогам сезона.

Хочу посмотреть, что принесет мне жизнь за пределами поля», – сказал Чех.