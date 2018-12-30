«Сантос» хочет купить Педро Рошу, «Спартак» требует за бразильца 12 миллионов

Нападающий «Спартака» Педро Роша может вернуться в Бразилию.

На 24-летнего игрока претендует «Сантос».

Красно-белые готовы продать форварда за 12 миллионов евро. Именно за эту сумму московский клуб приобрел футболиста у «Гремио» в 2017 году.