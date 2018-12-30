«Сантос» хочет купить Педро Рошу, «Спартак» требует за бразильца 12 миллионов

Надо Родионова обратно с Рошей отправлять.
Он то там точно за ту же сумму договорится.А может и большую.
Опыт есть.Опыт не пропьёшь.
Такого то "игрочищу" и за каких то жалких 12 лямов.....
Как два пальца об асфальт.
Нападающий «Спартака» Педро Роша может вернуться в Бразилию.
На 24-летнего игрока претендует «Сантос».
Красно-белые готовы продать форварда за 12 миллионов евро. Именно за эту сумму московский клуб приобрел футболиста у «Гремио» в 2017 году.
- В услугах Педро Роши также заинтересован «Атлетико Минейро»
- В этом сезоне нападающий провел четыре матча, но не отметился результативными действиями.