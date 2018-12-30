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    «Сантос» хочет купить Педро Рошу, «Спартак» требует за бразильца 12 миллионов

    Нападающий «Спартака» Педро Роша может вернуться в Бразилию.

    На 24-летнего игрока претендует «Сантос».

    Красно-белые готовы продать форварда за 12 миллионов евро. Именно за эту сумму московский клуб приобрел футболиста у «Гремио» в 2017 году.

    • В услугах Педро Роши также заинтересован «Атлетико Минейро»
    • В этом сезоне нападающий провел четыре матча, но не отметился результативными действиями.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1903

      vka1970 50 секунд назад

      Надо Родионова обратно с Рошей отправлять.
      Он то там точно за ту же сумму договорится.А может и большую.
      Опыт есть.Опыт не пропьёшь.
      Такого то "игрочищу" и за каких то жалких 12 лямов.....
      Как два пальца об асфальт.

      0
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      Рейтинг: +223

      Кирпичный 2 минуты назад

      Педро

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