Гулиев – о Карпине, Кокорине, хиджабе жены

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Валерии Карпине

– Добро пожаловать обратно в «Спартак». Как попрощались с «Ростовом», с Карпиным? У вас же были отличные отношения.

– Да, перед отъездом посидели, поговорили. Вспомнили, как все начиналось, что мне говорил Карпин в самом начале, когда я только пришел. В чем мне нужно прибавлять на поле и вне поля. Говорит: видишь, голову включил, начал слушать то, что тебе говорят, пришел результат и интерес «Спартака». Ни для кого не было секретом мое отношение к родному клубу. Все понимали, что я вернусь в «Спартак», если будет такое предложение.

О «Ростове»

– Можно сказать, что «Ростов» – это уже топ-клуб?

– Не можно, а нужно. Вы сами видите, «Ростов» выступает достойно уже не первый год, показывает хороший результат. А с топ-командами играет даже лучше, чем с середняками. Поэтому – да, можно смело назвать «Ростов» топ-клубом.

Об Олеге Кононове

– Сначала был разговор с Кононовым?

– Лично мы увиделись только здесь, в Дубае. Но мне рассказывали, что он следит за мной, смотрит. А философию игры Кононова было видно еще по «Краснодару». Мне она всегда нравилась, да и «Спартаку» она очень подходит. Понимал, что мне нравится этот стиль, и я могу так играть.

– В Дубае Кононов объяснил, что хочет увидеть от вас в «Спартаке»?

– Пока что личного разговора не было, он еще впереди: Олег Георгиевич предупредил, что мы обязательно поговорим. Просто я же на сборе не один, игроков тут много. С каждым Кононов разговаривает, плюс у нас здесь по две тренировки в день. Думаю, очередь до меня дойдет.

– Говорят, Кононов видит вас лидером команды уже в самом ближайшем будущем. Вы готовы?

– Ну на счет готов или не готов – это говорить еще слишком рано. Конечно, хочется показывать максимум в той команде, куда пришел. То же касается и «Спартака», буду стараться, а там будет видно.

Об Александре Кокорине и Павле Мамаеве

– У вас жесткое отношение к употреблению алкоголя. Истории Кокорина и Мамаева – дикость?

– Я не могу это одобрять, но и лезть со своим мнением – тоже. Будь это мои близкие, с ними бы посидели и поговорили. Если человек что-то делает, значит, это его желание, я так думаю. Кокорина и Мамаева я не могу критиковать. Мы же до конца не знаем ситуации, что там происходило. У мужчин так бывает: что-то перемкнуло, пошел, что-то натворил. Мне кажется, в России это не такая уж и редкость.

О свадьбе и хиджабе жены

– 600 человек на свадьбе – это как вообще?

– В Москве есть такие банкетные залы, там и тысячу человек разместить можно, и больше. Мы рассчитывали на 400 с чем-то. Но у нас так бывает: прикидываешь одно количество, потом появляются дальние родственники, друзья друзей, и вот их уже 600 человек. И это еще кто-то не смог приехать! Если бы доехали те, кого звали изначально, то получилось бы не меньше семисот. Но я очень доволен тем, как все получилось.

– В воздух не стреляли?

– Да нет, нельзя же (смеется). Просто прикалывались над этим, но до дела, конечно, не доходило.

– Насколько серьезно ваша жена будет придерживаться всех правил?

– Как это положено по религии, она носит хиджаб. И не может открываться за пределами дома или если в доме есть посторонние. Но она и до этого придерживалась всех необходимых правил. Не с самого детства, но уже несколько лет – точно.