Чалов, Ахметов – в списке топ-50 талантов европейского футбола по версии УЕФА
Лассана Диарра может стать тренером «ПСЖ»
Влашич в Новый год сделал фото с экс-игроком ЦСКА Красичем
«Тоттенхэм» хочет продать четырех футболистов
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Чалов, Ахметов – в списке топ-50 талантов европейского футбола по версии УЕФА
Лассана Диарра может стать тренером «ПСЖ»
Влашич в Новый год сделал фото с экс-игроком ЦСКА Красичем
«Тоттенхэм» хочет продать четырех футболистов