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    Чалов, Ахметов – в списке топ-50 талантов европейского футбола по версии УЕФА

    УЕФА выпустил список из 50 самых талантливых молодых футболистов. В него попали два игрока РПЛ.

    Речь идет о нападающем ЦСКА Федоре Чалове и его одноклубнике Ильзате Ахметове. Первый лидирует в бомбардирский гонке РПЛ.

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 07:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2757

      84aivengo 1 час назад

      даже удивительно,что рубин прогадал с ахметовым .... у ЦСКА самый эффективный и здравомыслящий тандем управленцев-менеджеров.... с новым годом всех болельщиков армейцев и отдельно Гинера и Бабаева...

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      Рейтинг: +1538

      I_R_O_N_M_A_N 3 часа назад

      А таланты по каким критериям выбираются - я думал по возрасту, но тех же Мбаппе и Рэшфорда например чего-то не вижу...
      Или это уже состоявшиеся суперзвезды мирового футбола и поровну на возраст?

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      Рейтинг: +1075

      gor77 3 часа назад

      Очень интересный список!!!
      Через 3 - 4 года будет видно, кто действительно станет большим игроком!!!
      Чиновники УЕФА правильно сделали, что не напечатали список по номерам - кто первый - кто 50-й.

      Амаду Айдара (Мали, 20 лет - "Зальцбург")
      Итан Ампаду (Уэльс, 18 лет - "Челси")
      Ильзат Ахметов (Россия, 21 год - ЦСКА Москва)
      Николо Барелла (Италия, 21 год - "Кальяри")
      Сандер Берге (Норвегия, 20 лет - "Генк")
      Йосип Брекало (Хорватия, 20 лет - "Вольфсбург")
      Алфонсо Дейвис (Канада, 18 лет - "Бавария")
      Мусса ***** (Франция, 19 лет - "Пари Сен-Жермен")
      Арно Груневелд (Нидерланды, 21 год - "Брюгге")
      Роберт Гумны (Польша, 20 лет - "Лех")
      Николо Дзаньоло (Италия, 19 лет - "Рома")
      Винисиус Жуниор (Бразилия, 18 лет - "Реал")
      Лука Иванушец (Хорватия, 20 лет - "Локомотива" Загреб)
      Лука Йович (Сербия, 21 год - "Айнтрахт" Франкфурт)
      Озан Кабак (Турция, 18 лет - "Галатсарай")
      Рафа Камашу (Португалия, 18 лет - "Ливерпуль")
      Андрей Лунин (Украина, 19 лет - "Леганес")
      Альбан Ляфон (Франция, 19 лет - "Фиорентина")
      Уэстон Маккенни (США, 20 лет - "Шальке-04")
      Браис Мендес (Испания, 21 год - "Сельта")
      Никола Миленкович (Сербия, 21 год - "Фиорентина")
      Эдер Милитао (Бразилия, 20 лет - "Порту")
      Хуан Миранда (Испания, 18 лет - "Барселона")
      Никола Моро (Хорватия, 20 лет - "Динамо" Загреб)
      Виталий Миколенко (Украина, 19 лет - "Динамо" Киев)
      Ариянет Мурич (Косово, 20 лет - "Манчестер Сити")
      Флориан Мюллер (Германия, 21 год - "Майнц-05")
      Рейсс Нелсон (Англия, 18 лет - "Хоффенхайм")
      Стенли Нсоки (Франция, 19 лет - "Пари Сен-Жермен")
      Дани Ольмо (Испания, 20 лет - "Динамо" Загреб)
      Рикард Пуч (Испания, 19 лет - "Барселона")
      Йонуц Раду (Румыния, 21 год - "Дженоа")
      Хавьер Санчес (Испания, 21 год - "Реал")
      Джейдон Санчо (Англия, 18 лет - "Боруссия" Дортмунд)
      Исмаила Сарр (Сенегал, 20 лет - "Ренн")
      Унай Симон (Испания, 21 год - "Атлетик")
      Оливер Скипп (Англия, 18 лет - "Тоттенхэм")
      Эмил Смит-Роу (Англия, 18 лет - "Арсенал")
      Мартен Террье (Франция, 21 год - "Лион")
      Дайо Упамекано (Франция, 20 лет - "Лейпциг")
      Жоау Фелиш (Португалия, 19 лет - "Бенфика")
      Жедсон Фернандеш (Португалия, 19 лет - "Бенфика")
      Кай Хаверц (Германия, 19 лет - "Байер")
      Янис Хаджи (Румыния, 20 лет - "Вииторул")
      Каллум Хадсон-Одои (Англия, 18 лет - "Челси")
      Ашраф Хакими (Марокко, 20 лет - "Боруссия" Дортмунд)
      Георгий Чакветадзе (Грузия, 19 - "Гент")
      Федор Чалов (Россия, 20 лет - ЦСКА Москва)
      Саму Чуквезе (Нигерия, 19 лет - "Вильяреал")
      Николай Шапаренко (Украина, 20 лет - "Динамо" Киев)

      4
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      Рейтинг: +41

      Фанат Рубина > gor77 2 часа назад

      макс человек 10-15 станет топом. увы но русским нечего там не светит оссобенно днищу как ахметов...
      чалов да если через годик в европу уедет сможет расскрыть поттенциал полностью и вдруг еще и ЗМ возьмет но это фанатастика

      -1
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      Рейтинг: +2757

      84aivengo > Фанат Рубина 1 час назад

      твоими молитвами если жить,ничего хорошего не предвидится... плюс тебе авансом в честь нового года

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      Рейтинг: +1075

      gor77 > Фанат Рубина 1 час назад

      Если вы на кого-то обиделись, это не повод "кричать", что весь мир... С Новым годом!!!

      0
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      Рейтинг: +41

      Фанат Рубина 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ахметова бы если только в список самых талантливых работников отдела кадров, как футболист увы он гнида и не благодарная тварь падка до денег

      -7
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      Рейтинг: +3175

      vladik12 > Фанат Рубина 4 часа назад

      Проспись.

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