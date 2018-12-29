Чалов, Ахметов – в списке топ-50 талантов европейского футбола по версии УЕФА

УЕФА выпустил список из 50 самых талантливых молодых футболистов. В него попали два игрока РПЛ.

Речь идет о нападающем ЦСКА Федоре Чалове и его одноклубнике Ильзате Ахметове. Первый лидирует в бомбардирский гонке РПЛ.