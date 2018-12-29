Чалов, Ахметов – в списке топ-50 талантов европейского футбола по версии УЕФА

даже удивительно,что рубин прогадал с ахметовым .... у ЦСКА самый эффективный и здравомыслящий тандем управленцев-менеджеров.... с новым годом всех болельщиков армейцев и отдельно Гинера и Бабаева...
УЕФА выпустил список из 50 самых талантливых молодых футболистов. В него попали два игрока РПЛ.
Речь идет о нападающем ЦСКА Федоре Чалове и его одноклубнике Ильзате Ахметове. Первый лидирует в бомбардирский гонке РПЛ.
- В список попал атакующий игрок «Реала» Винисиус Жуниор.
- В рейтинге присутствует принадлежащий «Реалу» вратарь Андрей Лунин.
- Еще один украинец в списке – Виталий Николенко из киевского «Динамо».