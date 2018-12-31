Луис Адриано стал блондином

Нападающий «Спартака» Луис Адриано сменил имидж. Теперь у бразильца белый цвет волос, фото можно увидеть ниже.

«Узнали его, красно-белые?» – задала вопрос в социальной сети пресс-служба красно-белых.

Адриано – лучший игрок «Спартака» в сезоне РПЛ по системе «гол+пас» (семь баллов, равно как и у Зе Луиша ).

). Футболисту 31 год.

На бразильца претендуют китайские клубы.