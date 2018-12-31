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    Луис Адриано стал блондином

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано сменил имидж. Теперь у бразильца белый цвет волос, фото можно увидеть ниже.

    «Узнали его, красно-белые?» – задала вопрос в социальной сети пресс-служба красно-белых.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14852

      oyabun 22 минуты назад

      А на бороду краски не хватило? Чем бы дитя не тешилось... лишь бы забивало. )

      0
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      Рейтинг: +142

      JellyBean 1 час назад

      Слева не он..

      0
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