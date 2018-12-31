Луис Адриано стал блондином

А на бороду краски не хватило? Чем бы дитя не тешилось... лишь бы забивало. )
Нападающий «Спартака» Луис Адриано сменил имидж. Теперь у бразильца белый цвет волос, фото можно увидеть ниже.
«Узнали его, красно-белые?» – задала вопрос в социальной сети пресс-служба красно-белых.
- Адриано – лучший игрок «Спартака» в сезоне РПЛ по системе «гол+пас» (семь баллов, равно как и у Зе Луиша).
- Футболисту 31 год.
- На бразильца претендуют китайские клубы.
twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 января 2019 г.