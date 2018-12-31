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    Влашич в Новый год сделал фото с экс-игроком ЦСКА Красичем

    В социальных сетях появилось совместное фото полузащитника ЦСКА Николы Влашича c бывшим игроком клуба Милошем Красичем. Кадр можно увидеть ниже.

    «Счастливого Нового года», – гласит надпись на фотографии.

    • Больше всего матчей за карьеру Красич провел за ЦСКА – 150 игр в РПЛ, 26 голов (2004-2010 годы).
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2005 году с ЦСКА.
    • Сейчас игрок находится без клуба. Ранее он расторг контракт с польской «Лехией», за которую выступал с 2015 года.

    Источник: Твиттер ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2741

      Lester84 2 часа назад

      Такое ощущение, что Красич спился

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