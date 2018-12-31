Влашич в Новый год сделал фото с экс-игроком ЦСКА Красичем

Такое ощущение, что Красич спился
В социальных сетях появилось совместное фото полузащитника ЦСКА Николы Влашича c бывшим игроком клуба Милошем Красичем. Кадр можно увидеть ниже.
«Счастливого Нового года», – гласит надпись на фотографии.
- Больше всего матчей за карьеру Красич провел за ЦСКА – 150 игр в РПЛ, 26 голов (2004-2010 годы).
- Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2005 году с ЦСКА.
- Сейчас игрок находится без клуба. Ранее он расторг контракт с польской «Лехией», за которую выступал с 2015 года.