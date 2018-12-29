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    Победителя Кубка Испании планируют определять через финал четырех

    Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес анонсировал изменения в формате проведения Кубка Испании. В частности, планируется упразднить двухматчевые противостояния, пишет AS.

    Согласно проекту, в два матча будут играться только четвертьфиналы. Кроме того, планируется, что вышедшие в полуфинал команды будут определять сильнейшего через финал четырех – по аналогии с форматом Лиги наций.

    • Действующий обладатель Кубка – «Барселона».
    • Турнир разыгрывается с 1992 года.
    • Самая титулованная команда – «Барселона» (30 кубков).

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1256

      anri1703 1 час назад

      разыгрывается с 1992 года самая титулованая команда барса 30 это как але ?!

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