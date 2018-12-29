Победителя Кубка Испании планируют определять через финал четырех

разыгрывается с 1992 года самая титулованая команда барса 30 это как але ?!
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес анонсировал изменения в формате проведения Кубка Испании. В частности, планируется упразднить двухматчевые противостояния, пишет AS.
Согласно проекту, в два матча будут играться только четвертьфиналы. Кроме того, планируется, что вышедшие в полуфинал команды будут определять сильнейшего через финал четырех – по аналогии с форматом Лиги наций.
- Действующий обладатель Кубка – «Барселона».
- Турнир разыгрывается с 1992 года.
- Самая титулованная команда – «Барселона» (30 кубков).