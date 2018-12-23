AS: Неймар несколько раз звонил в «Барселону» и спрашивал о возвращении

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону». Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 26-летний бразилец постоянно звонит в клуб и спрашивает, есть ли возможность вернуться. Напомним, игрок сборной Бразилии выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. Сумма его трансфера в «ПСЖ» – 222 миллиона евро – остается самой высокой в истории.

Источник отметил, что в контракте Неймара не предусмотрен вариант ухода по окончании текущего сезона. В июне 2020 сумма отступных за форварда составит 160 миллионов.

В сезоне-2018/19 на счету Неймара 16 голов и восемь результативных передач в 18-ти играх всех турниров за команду Томаса Тухеля.