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    AS: Неймар несколько раз звонил в «Барселону» и спрашивал о возвращении

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону». Об этом сообщает испанское издание AS.

    По информации источника, 26-летний бразилец постоянно звонит в клуб и спрашивает, есть ли возможность вернуться. Напомним, игрок сборной Бразилии выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. Сумма его трансфера в «ПСЖ» – 222 миллиона евро – остается самой высокой в истории.

    Источник отметил, что в контракте Неймара не предусмотрен вариант ухода по окончании текущего сезона. В июне 2020 сумма отступных за форварда составит 160 миллионов.

    В сезоне-2018/19 на счету Неймара 16 голов и восемь результативных передач в 18-ти играх всех турниров за команду Томаса Тухеля.

    Источник: AS

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2752

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Если только в обмен на Коутиньо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      dinar7777dinar 8 минут назад

      шлюха где золотой мяч? тебе же мешал месси? играй в париже даром не нужен !

      0
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