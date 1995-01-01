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    ФИФА: «Чемпионат мира в России посмотрели более половины жителей планеты»

    ФИФА опубликовала статистические данные по количеству человек, смотревших чемпионат мира-2018.

    За турниром в России в общей сложности следили 3,572 миллиарда зрителей в возрасте от четырех лет и старше.

    Общее число людей, посмотревших дома хотя бы одну минуту телетрансляций ЧМ, достигло 3,262 миллиарда. Около 309,7 миллиона зрителей наблюдали за трансляциями на цифровых платформах, в общественных местах, барах и ресторанах. Благодаря этому общая аудитория выросла на 9,5 %.

    Финал ФранцияХорватия посмотрели 1,12 миллиарда зрителей. Из них 884,37 миллиона – дома по телевизору, 231,82 миллиона – на цифровых платформах и вне дома.

    Средняя аудитория прямых трансляций каждой из 64-х игр – 191 миллион человек.

    • ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России на 12-ти стадионах.
    • Победителем стала сборная Франции.
    • Сборная России дошла до четвертьфинала, что стало ее лучшим показателем за всю историю.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +40036

      Рубик Докоян 30 минут назад

      Мы не только могём, но и мОгем...

      0
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 32 минуты назад

      Внушительные цифры. Но футбол того стоит.

      1
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      Рейтинг: +851

      bumer_moscow 36 минут назад

      отлично

      1
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      Рейтинг: +29

      Best_forever 54 минуты назад

      лучший на века...

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      Рейтинг: +659

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Я тоже смотрел, но как они это видели!

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      Рейтинг: +8680

      афоня72 1 час назад

      Интересно, как они считали, и именно с 4 лет.
      Я вот помню моему сыну было 2 года, он чемпионат смотрел,
      конечно ничего не понимал, но когда голы забивали тоже бурно радовался!!!

      2
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      Рейтинг: +3777

      Берёза В. 2 часа назад

      Это ещё без учёта инопланетян , так бы больше было )

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