ФИФА: «Чемпионат мира в России посмотрели более половины жителей планеты»

ФИФА опубликовала статистические данные по количеству человек, смотревших чемпионат мира-2018.

За турниром в России в общей сложности следили 3,572 миллиарда зрителей в возрасте от четырех лет и старше.

Общее число людей, посмотревших дома хотя бы одну минуту телетрансляций ЧМ, достигло 3,262 миллиарда. Около 309,7 миллиона зрителей наблюдали за трансляциями на цифровых платформах, в общественных местах, барах и ресторанах. Благодаря этому общая аудитория выросла на 9,5 %.

Финал Франция – Хорватия посмотрели 1,12 миллиарда зрителей. Из них 884,37 миллиона – дома по телевизору, 231,82 миллиона – на цифровых платформах и вне дома.

Средняя аудитория прямых трансляций каждой из 64-х игр – 191 миллион человек.