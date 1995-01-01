Прядкин не будет баллотироваться на пост президента РФС

Временно исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин заявил, что не планирует занимать данный пост на постоянной основе.

«Отвечаю честно и откровенно: не хочу. Мне очень нравится работать в Премьер-лиге, и я, взвесив все за и против, решил для себя, что правильным будет полностью сконцентрировать силы на действующем посту», – сказал Прядкин.

Ранее пост президент РФС покинул Виталий Мутко .

. Прядкин с 2007 года – президент РПЛ.

Прядкин: «Мутко – целая эпоха нашего футбола»