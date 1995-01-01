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    Прядкин не будет баллотироваться на пост президента РФС

    Временно исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин заявил, что не планирует занимать данный пост на постоянной основе.

    «Отвечаю честно и откровенно: не хочу. Мне очень нравится работать в Премьер-лиге, и я, взвесив все за и против, решил для себя, что правильным будет полностью сконцентрировать силы на действующем посту», – сказал Прядкин.

    • Ранее пост президент РФС покинул Виталий Мутко.
    • Прядкин с 2007 года – президент РПЛ.

    Прядкин: «Мутко – целая эпоха нашего футбола»

    Источник: RT

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 48 минут назад

      Что поделаешь если ему нравится работать в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +2240

      yorgenbarenz 53 минуты назад

      Кокетничает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40036

      Рубик Докоян 56 минут назад

      Пусть на выход готовится, а не баллотироваться и собирает вещи. Питерские идут...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Vratarь 1 час назад

      Спасибо тебе, дорогой! Лучший футбольный новогодний подарок!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3219

      prezent2017 1 час назад

      - Попросили?
      - Ага!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      maxpav 2 часа назад

      Взвесил все за и против и понял, что лучше спрятаться за широкой спиной главы РФС. Так спокойней можно продолжать распил.

      1
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      Рейтинг: +902

      спанчес 3 часа назад

      Прядкин не будет баллотироваться на пост президента России

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Best_forever 3 часа назад

      в Премьер-лиге сытнее и спокойней, а то футбол в стране развивать!

      2
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      Рейтинг: +3527

      батог > Best_forever 1 час назад

      Разваливать! Опасно стало!

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      Рейтинг: +9038

      bset 4 часа назад

      Ну значит все решено уже, кто будет главой. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Видимо сказали, чтобы не мечтал.

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