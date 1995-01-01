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    Прядкин: «Мутко – целая эпоха нашего футбола»

    Президент РПЛ, временно исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин ответил на вопрос телеканала «360», в каком виде сохранится работа в футболе вице-премьера России Виталия Мутко. Он покинул пост президента РФС.

    – Мутко останется в футболе?

    – Не готов обсуждать действия Виталия Леонтьевича. Ехал на исполком и почитал про объем работы, который за ним закреплен как за вице-премьером, – ЖКХ, регионы, Минстрой, еще что-то. Это очень тяжело. Но мы пообщаемся, конечно.

    Виталий Леонтьевич – целая эпоха нашего футбола, под его руководством были одержаны важнейшие победы нашей сборной в новейшей истории, идет поступательное развитие отечественного спорта.

    • Мутко работал президентом РФС в течение 2005-2009 годов и 2015-2018 годов.
    • Политику 60 лет.
    • При президентстве Мутко в РФС сборная Россия добилась лучшего результата в своей истории – третьего места на Евро-2008.

    Источник: Телеканал «360»

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