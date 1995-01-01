Прядкин: «Мутко – целая эпоха нашего футбола»

Президент РПЛ, временно исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин ответил на вопрос телеканала «360», в каком виде сохранится работа в футболе вице-премьера России Виталия Мутко. Он покинул пост президента РФС.

– Мутко останется в футболе?

– Не готов обсуждать действия Виталия Леонтьевича. Ехал на исполком и почитал про объем работы, который за ним закреплен как за вице-премьером, – ЖКХ, регионы, Минстрой, еще что-то. Это очень тяжело. Но мы пообщаемся, конечно.

Виталий Леонтьевич – целая эпоха нашего футбола, под его руководством были одержаны важнейшие победы нашей сборной в новейшей истории, идет поступательное развитие отечественного спорта.